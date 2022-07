Kaksi Ukrainan korkea-arvoista virka­miestä sai potkut kytköksistään maan­pettureihin – kaiken keskiössä on turvallisuus­palvelu, jonka epäillään toimineen Venäjän laskuun

Syyksi Zelenskyi kertoi oikeusviranomaisiin kohdistuneet tutkinnat maanpetoksista ja yhteistyöstä Venäjän kanssa sen valtaamilla alueilla.

Ukrainan turvallisuuspalvelun johtaja Ivan Bakanov ja valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova on erotettu maanpetosepäilyjen takia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on erottanut Ukrainan valta­kunnansyyttäjän ja turvallisuuspalvelun johtajan sunnuntaina. Asia selviää presidentin sunnuntaina julkaisemasta määräyksestä.

Kyse on suurimmasta muutoksesta Zelenskyin hallintoon koko Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan aikana.

Ukrainan valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktovan ja turvallisuuspalvelu SBU:n johtaja Ivan Bakanovin erottamisen taustalla ovat tutkinnat maanpetoksista ja ukrainalais­virkamiesten yhteistyöstä Venäjän kanssa.

Zelenskyin mukaan erotettujen johtajien alaisista yli 60 on jäänyt Venäjän valtaamille alueille työskentelemään Ukrainaa vastaan. Venäjä on perustanut alueille miehityshallintoja, joihin on pyritty värväämään paikallisia virkamiehiä levittämään propagandaa ja venäläistämään alueita.

Kaiken keskiössä näyttävät olevan Ukrainan ylimpiin lainvalvontaelimiin ja erityisesti SBU:hun liittyvät maanpetosepäilyt.

Valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova ehti toimia virassaan maaliskuusta 2020 alkaen. Hän on ensimmäinen tehtävään nimitetty nainen.

Kun Venäjän hyökkäyssota alkoi helmikuussa, Venediktova asemoi itsensä Venäjän Ukrainassa tekemien sotarikosten tutkinnan johtohahmoksi.

Jo ennen Venäjän hyökkäystä Venediktovaa on The Kyiv Independentin mukaan arvosteltu siitä, että hän on katsonut sormien läpi monien korkea-arvoisten virkamiesten ja poliitikoiden korruptiosyytöksiä.

Venediktovan seuraajaksi virkaa tekeväksi on nimitetty apulais­valtakunnansyyttäjä Oleksi Symonenko.

SBU:n johtaja Ivan Bakanov on sen sijaan Zelenskyin pitkäaikainen ystävä lapsuudesta. He kasvoivat yhdessä Kryvyi Rihin kaupungissa Dnipropetrovskin alueella.

Bakanov ja Zelenskyi työskentelivät yhdessä Kvartal 95 -tuotantoyhtiössä. Bakanov aloitti SBU:n johtajana vuonna 2019.

Bakanov on koulutukseltaan juristi ja häntä on pidetty yhtenä Zelenskyin lähimmistä liittolaisista. Bakanov kuuluu myös presidentin Kansan palvelija -puolueen perustajiin.

Bakanovia on vaadittu eroamaan jo vuosien ajan korruptiosyytösten keskiöön joutuneen SBU:n johdosta.

Presidentin mukaan Ukraina on avannut 651 rikosoikeudellista menettelyä maanpetoksista ja yhteistyöstä syyttäjä­viraston, esitutkintaviranomaisten ja muiden lainvalvontaviranomaisten välillä.

”Tällainen joukko rikoksia valtion kansallisen turvallisuuden perustuksia vastaan sekä Ukrainan turvallisuuspalvelun työntekijöiden ja Venäjän turvallisuuspalvelun välillä havaitut yhteydet asettavat niistä vastuussa oleville johtajille vastattavaksi erittäin vakavia kysymyksiä”, Zelenskyi totesi.

”Jokainen näistä kysymyksistä saa vielä kunnollisen vastauksen.”

Sekä Venediktova ja Bakanov nimitettiin tehtäviinsä presidentin itsensä esityksestä. Kaksikon erottaminen kielii siis vakavasta epäluottamuksesta maan lainvalvontaelimiä kohtaan.

Politiikan asiantuntija Oleksi Holobutskyi taustoittaa ukrainalaismedia Unianissa, että länsimaat ovat jo kauan vaatineet uudistuksia SBU:ssa, mitä ei kuitenkaan ole tapahtunut. Venediktovan ja Bakanovin erottaminen voidaan sikäli nähdä Ukrainan vastauksena lännelle.

Kaksikon lähtöpassit ovat jatkumoa lukuisille maanpetossyytteille.

Huhtikuussa Zelenskyi erotti kaksi SBU:n johtajaa, koska he ”rikkoivat valansa ja pettivät kotimaansa”. He olivat kotimaan turvallisuudesta vastannut Andri Naumov ja Hersonin alueen turvallisuusjohtaja Serhi Kryvorutško.

Kesäkuussa viranomaiset kertoivat pidättäneensä korkea-arvoisen turvallisuusjohtajan, jonka epäiltiin vuotaneen tiedustelutietoa Venäjälle. Ukrainalaismedioiden mukaan kyseessä oli Bakanovin alainen, Krimin alueen entinen varaturvallisuusjohtaja Oleh Kulinitš. Hänet oli erotettu jo alkuvuodesta pian hyökkäyksen alettua.

Zelenskyi viittasi Kulinitšin tapaukseen kertoessaan Bakanovin ja Venediktovan potkuista. Presidentin mukaan Kulinitšia vastaan on riittävästi todisteita, jotta tätä voidaan epäillä maanpetoksesta.

”Kaikki, jotka työskentelivät hänen kanssaan olivat osa rikollisjoukkoa, joka työskenteli Venäjän federaation eduksi ja he joutuvat myös vastuuseen. Tässä on kyse salaisen tiedon välittämisestä viholliselle ja muista yhteistyön tavoista Venäjän kanssa”, presidentti kertoi.