Ukraina ja länsimaat ovat syyttäneet Venäjää ukrainalaisten pakkoevakuoinneista maahan.

Kiova/Helsinki

Venäläiskenraali Mihail Mizintsevin mukaan Venäjälle on viety vuorokauden aikana lähes 30 000 ihmistä Donbassista ja muilta Venäjän Ukrainalta valtaamilta alueilta, kirjoittaa venäläinen uutistoimisto Interfax. Asiasta uutisoi myös qatarilaiskanava al-Jazeera.

Lauantaina tiedotustilaisuudessa puhunut venäläiskenraali sanoi myös, että Venäjälle vuorokauden sisällä kuljetetuista yli 5 000 olisi lapsia ja että ihmisten siirrot on tehty ilman yhteistyötä ukrainalaisviranomaisten kanssa.

Venäjän hyökkäyssodan alkamisen jälkeen Venäjälle olisi Mizintsevin väitteen mukaan kuljetettu yhteensä yli 2,6 miljoonaa ihmistä, joista yli 400 000 olisi lapsia.

Mizintsev väittää siirtojen olevan ”evakuointeja” pois vaarallisilta alueilta.

Ukraina ja länsimaat ovat syyttäneet Venäjää ukrainalaisten pakkoevakuoinneista maahan. Muun muassa Britannian ulkoministeriön mukaan Venäjän lasten oikeuksien komissaari Marija Lvova-Belovan on väitetty olevan vastuussa 2 000 ukrainalaislapsen pakko-adoptiosta Venäjälle.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken vaati alkuviikosta Venäjää keskeyttämään ukrainalaisten pakkoevakuoinnit.

Kenraalieversti Mihail Mizintsev johti alkuvuodesta Venäjän hyökkäystä Mariupoliin, jonka aikana kaupungissa kuoli ukrainalaisviranomaisten mukaan jopa kymmeniätuhansia siviilejä.

Britannian asevoimien johtaja: 50 000 Venäjän sotilasta kuollut tai haavoittunut

Ukrainan sodassa on tähän mennessä kuollut tai haavoittunut 50 000 Venäjän sotilasta, sanoi Britannian asevoimien johtaja, amiraali Tony Radakin sunnuntaina.

Brittilehti Guardianin mukaan BBC:n aamuohjelmassa puhunut Radakin arvioi Venäjän menettäneen lähes kolmanneksen maataistelukyvystään.

Siksi Ukrainan armeija uskoo ”ehdottomasti” voittavansa tämän sodan, Radakin sanoi.

Hän sanoi myös sodassa tuhoutuneen melkein 1 700 Venäjän tankkia sekä 4 000 panssaroitua taisteluajoneuvoa.

Radakinin mukaan Venäjä lähti sotaan aikomuksenaan vallata koko Ukraina ja sen kaupungit kuukauden sisällä, mutta epäonnistui tavoitteessaan.

Amiraali sanoi haastattelussa, että spekulaatiot presidentti Vladimir Putinin sairaudesta tai salamurhan uhasta ovat ”toiveajattelua”.

”Ammattisotilaina me näemme Venäjällä melko vakaan hallinnon. Presidentti Putin on kyennyt musertamaan opposition, hierarkia on sitoutunut häneen eikä kenelläkään johdon jäsenellä ole motivaatiota haastaa häntä”, Radakin summasi.

”Se on synkeää.”

Radakin lisäsi, että Britannian seuraavaksi pääministeriksi valittavan henkilön tulee olla tietoinen siitä, että Venäjä on Britannian suurin uhka ja että se pysyy suurimpana turvallisuushaasteena seuraavien vuosikymmenten ajan. Venäjällä on ydinaseita, avaruusohjelma, kyky käydä kybersotaa ja uhata maailman tietoliikennettä kuljettavia merenalaisia datakaapeleita, Radakin sanoi.