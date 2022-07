Läntisessä Ukrainassa siviilipukuiset sotilaat, ilmahälytykset ja maan sisäiset pakolaiset ovat näkyvä merkki käynnissä olevasta sodasta. Kokeneen avustustyöntekijän mukaan ihmiset ovat kauheuksista huolimatta hämmästyttävän toimintakykyisiä.

Sirpa Miettinen on tehnyt avustustyötä yhteensä 18 maassa. Ukrainaan hän ei toivo palaavansa enää avustustehtävissä. ”Mutta jos tarve tulee, ihan mielelläni menen takaisin”, hän sanoo. Miettinen kuvattiin valokuvanäyttelyssä Tampere-talossa 9. heinäkuuta.

”Venäjän hyökkäyksen jälkeen en halunnut katsoa tv-uutisia. Siellä oli vain niitä samanlaisia raunioita, joita olen jo paljon nähnyt. Ne tulevat herkästi uniinkin”, Sirpa Miettinen toteaa.

On heinäkuun alku. Olemme Tampere-talolla toimittaja Rauli Virtasen valokuvanäyttelyssä. Miettinen halusi tehdä haastattelun täällä, sillä Virtasen kuvat on otettu paikoista, joissa hänkin on käynyt. Sodan keskeltä, katastrofialueilta ja viimeisimpänä Ukrainasta.