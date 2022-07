Ainakin 20 siviiliä kuollut Venäjän ohjusiskussa ohjusiskussa Vinnytsjaan

Ukrainan viranomaiset kertovat, että ainakin 20 on kuollut ja kymmeniä loukkaantunut Venäjän ohjusiskussa Vinnytsijan kaupunkiin, kertoo uutistoimisto Reuters. Aiemmin kerrottiin, että kuolleita olisi 12.

Kuolleiden joukossa on kolme lasta. Poliisin mukaan vakavasti loukkaantuneita on noin 50, ja 15 ihmistä on yhä kateissa. Paikallisen pelastusviranomaisen mukaan raunioista tuskin löytyy enää selviytyneitä.

Valtion pelastusviranomaisen mukaan ohjus iski yhdeksänkerroksisen toimistorakennuksen parkkihalliin noin kello 10.50 paikallista aikaa. Isku vahingoitti läheisiä asuinrakennuksia ja sytytti suuren tulipalon.

"Risteilyohjukset iskivät kahteen asuinrakennukseen. Talot tuhoutuivat, terveysasema tuhoutui sekä autoja ja raitiovaunuja oli tulessa", kuvailee Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi.

Ohjukset ammuttiin Ukrainan mukaan sukellusveneestä Mustaltamereltä. Vinnytsjan kaupunki sijaitsee 200 kilometriä lounaaseen Kiovasta. Venäjän puolustusministeriö ei ole kommentoinut iskua.