Konservatiivien johtoon pyrkivästä Rishi Sunakista voi tulla Britannian ensimmäinen ei-valkoinen hindupääministeri

Puolueen maltillista linjaa edustavan Sunakin arvellaan kohtaavan loppuottelussa haastajan konservatiivien oikealta laidalta.

Valtiovarainministerin virasta eronnut Rishi Sunak vaimoineen kuuluu Britannian rikkaimpiin ihmisiin ja on puolujohtajakisan ennakkosuosikki.

Britannian pääministerin Boris Johnsonin eroaminen konservatiivipuolueen johdosta saattaa johtaa tilanteeseen, jossa Britannian pääministeriksi nousee ensimmäistä kertaa maan historiassa muu kuin valkoihoinen kantaväestön britti. Puoluejohtajakisan ennakkosuosikkina pidetään valtiovarainministerin virasta eronnutta Rishi Sunakia, jonka vanhemmat ovat Intiasta.

Sunak olisi myös maan ensimmäinen pääministeriksi yltänyt hindu. Olisivatko konservatiivit valmiita valitsemaan puolueensa johtoon muun kuin valkoihoisen britin?

"Tässähän se testataan. Tietysti konservatiivipuolueessa on ollut myös naispääministereitä, niin se ei ehkä ole tämäntyyppisten kysymysten suhteen samalla tavalla konservatiivinen”, sanoo Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettinen STT:lle.

Miettisen mukaan erityisesti Rishi Sunakin taustassa on paljon sellaista, jonka voi olettaa puhuttelevan ainakin osaa konservatiiviäänestäjistä.

"Hän tulee aika vaatimattomista oloista, mutta on myöhemmin käynyt eliittiyliopistot ja päässyt vaikutusvaltaisiin tehtäviin. Hän edustaa sellaista henkilökohtaista narratiivia, jota monet konservatiivit haluavat Britannian edustavan, eli että on mahdollista omalla työllä nousta merkittävään asemaan.”

Nykyisin Sunak vaimoineen kuuluu Britannian rikkaimpiin ihmisiin, kertoo Timesin listaus. Vaimon verojärjestelyt ovat myös varjostaneet Sunakin poliittista uraa.

Sunakia haastaa kova oikeisto

Konservatiivipuolueen johtaja nousee myös maan pääministeriksi, jos väistyvän Boris Johnsonin hallitus pysyy pystyssä.Brittimediassa on arveltu, että lopullinen kädenvääntö puoluejohtajan paikasta käydään maltillista linjaa edustavan Sunakin ja puolueen oikealta laidalta tulevan haastajan välillä.

Todennäköisin finaalihaastaja on Miettisen mukaan Johnsonin hallituksen ulkoministeri Liz Truss, mutta myös hallitukseen kuulunut Penny Mordaunt on vahva ehdokas.

"Tällä hetkellä konservatiivipuolueen sisällä keskustellaan erityisesti verojen laskemisesta, koska maan veroaste on noussut historiallisen korkealle tasolle. Tässä Sunak edustaa pikemminkin maltillista linjaa ja on sanonut, ettei lyhyellä aikavälillä julkisessa taloudessa ole sellaista liikkumavaraa, joka sallisi veroalennukset”, kertoo Miettinen.

Puolueen johtajavalinta tehdään useilla äänestyskierroksilla, joista ensimmäinen pidettiin keskiviikkona. Äänensä antavat ensiksi puolueen parlamenttiedustajat ja lopulta rivijäsenet, jotka päättävät kahden kärkiehdokkaan väliltä.

Sunak ei tuomitse jyrkästi Johnsonia

Vaikka Sunakin irtisanoutuminen ministerin tehtävästä oli lopun alku Boris Johnsonin valtakaudelle, Sunak on kieltäytynyt hyökkäämästä kärkevästi entistä pomoaan vastaan. Sen sijaan hän luonnehtii Johnsonia "yhdeksi hämmästyttävimmistä ihmisistä, jonka olen koskaan tavannut".

"Sanovat jotkut kommentaattorit mitä sanovat, hänellä on hyvä sydän. Olinko eri mieltä hänen kanssaan? Usein. Onko hänellä heikkoutensa? On, ja niin on kaikilla meistä. Eikö homma enää toiminut? Ei, ja siksi erosin tehtävästäni”, Sunak kommentoi kampanjansa avaustilaisuudessa tiistaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

"Mutta teen tämän nyt selväksi: en halua osaa enkä arpaa historian uudelleenkirjoittamiseen, jolla pyritään demonisoimaan Borista, liioittelemaan hänen vikojaan tai kiistämään hänen tekemäänsä työtä”, Sunak jatkoi.