Vuonna 1920 solmitun sopimuksen vuoksi Huippuvuoret ovat osa Norjaa, mutta monilla mailla on käyttöoikeudet saariin.

Venäjän liput liehuvat napapiirin tuulessa, Leninin rintakuva nousee lumesta ja valtavin kirjaimin kirjoitettu iskulause julistaa kommunismin olevan tavoite. Tämä paikka ei kuitenkaan ole mikään Neuvostoliiton ulkoilmamuseo Siperiassa, vaan muistomerkit on pystytetty Nato-maa Norjan maaperälle Huippuvuorten saaristoon kuuluvalle Länsimaan saarelle.

Suomen pyrkiessä Natoon moni on miettinyt sitä, miten käy demilitarisoidun Ahvenanmaan, jossa Venäjällä on yhä konsulaattinsa. Norjan Huippuvuoret ovat kuitenkin ennakkotapaus, jonka perusteella Ahvenanmaalla mikään ei välttämättä muutu Suomen Nato-jäsenyyden myötä.

Huippuvuoret on Norjalle kuuluva demilitarisoitu saaristo, jossa historian oikkujen vuoksi Venäjällä ja muilla mailla on oikeudet esimerkiksi kaivostoimintaan ja kalastukseen. Aluetta on kutsuttu myös Naton akilleenkantapääksi arktisilla alueilla.

”Osa Venäjän historiaa”

Huippuvuoret sijaitsee noin puolivälissä Manner-Norjan ja Pohjoisnavan välistä merialuetta, ja se päätyi osaksi Norjaa vuonna 1920 allekirjoitetussa kansainvälisessä sopimuksessa, joka takasi yhteensä 46 eri maalle tasavertaiset oikeudet saarten resursseihin.

Sopimusjärjestelyn seurauksena Länsimaan saarella Barentsburgin kylässä työskentelee yhä noin 370 venäläistä ja ukrainalaista kaivostyöntekijää. Osa ukrainalaisista työntekijöistä on lähtenyt saarelta Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Ennen Venäjää Neuvostoliitto louhi alueella hiiltä vuosikymmenten ajan, ja venäläiset valaanpyytäjät, kalastajat ja metsästäjät ovat majailleet saarella jo 1500-luvulta lähtien.

”Huippuvuoria on jo vuosisatojen ajan peittänyt venäläinen hiki ja veri. En väitä, etteikö se olisi Norjalle kuuluvaa aluetta, mutta se on osa Venäjän historiaa”, kertoo alueella vierailleelle uutistoimisto AFP:lle venäläiskonsuli Sergei Gushtshin.

Saarilla on myös sotilasstrategista merkitystä Venäjälle, sillä sen pohjoisen laivaston ydinsukellusveneet kulkevat Huippuvuorten eteläisimmän osan Karhusaaren läheltä matkallaan Pohjois-Atlantille.

Vuoden 1920 sopimuksen seurauksena Huippuvuoret ovat käytännössä demilitarisoitua aluetta, joskin Norjan laivaston alukset vierailevat satamassa silloin tällöin. Venäjä syyttää säännöllisesti Norjaa sopimuksen rikkomisesta. Toisaalta myös Venäjää on syytetty sopimuksen löysästä tulkinnasta muun muassa tshetsheenijoukkojen vieraillessa siellä matkallaan sotilasharjoituksiin vuonna 2016.

Kiina kasvattaa läsnäoloaan

Sotilaallista konfliktia saaristossa ei pidetä kovin todennäköisenä, mutta jännitteiden kiristyessä Venäjällä olisi hihassaan monta sopimukseen perustuvaa tekosyytä, jolla perustella sotilaallista väliintuloa ja Huippuvuorten miehittämistä.

Hiljattain Norjan valtio hankki Länsimaan saarelta suuren yksityisomistuksessa olleen alueen 33,5 miljoona euron hintaan. Syynä pidettiin huolta siitä, että alue päätyisi kiinalaissijoittajien omistukseen.

Venäjän tapaan myös Kiina on pyrkinyt kasvattamaan vaikutusvaltaansa arktisella alueella. Kiinan katsotaan levittävän vaikutusvaltaansa alueelle tieteellisen tutkimuksen varjolla. Norja on suhtautunut nyreästi tällaiseen ”tieteelliseen diplomatiaan”, joka sen mukaan sopisi paremminkin Etelämantereelle kuin itsenäisen valtion alueelle.