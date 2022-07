Japanin entinen pää­ministeri Shinzō Abe on kuollut ampumisen jälkeen

Japanin pääministerinä pitkään ollutta Shinzō Abea ammuttiin kesken julkisen puheen. Ampujaksi epäilty paikallinen mies on otettu kiinni.

Japanin entinen pääministeri Shinzō Abe on kuollut ampumisen jälkeen. Kuvassa Abe vuonna 2020.

Japanin entinen pääministeri Shinzō Abe on kuollut, kertovat muun muassa Japanin yleisradioyhtiö NHK ja uutistoimisto Reuters. Abe oli kuollessaan 67-vuotias.

Abea ammuttiin kaulaan kesken kampanjapuheen Länsi-Japanissa sijaitsevassa Naran kaupungissa Yamato-Saidaijin aseman lähellä. Hän lyyhistyi maahan, ja hänet vietiin kiireesti sairaalaan.

Japanilaisen uutistoimisto Kyodon mukaan Abe haavoittui kaulan oikealle puolelle. Naran yliopistollisen sairaalan lääkäri kertoi uutistoimisto Reutersin mukaan Aben kuoleman tultua julki, että Abe oli jo sairaalaan tuotaessa eloton, ja ampumavammat ulottuivat sydämeen asti. Abea ei kyetty pelastamaan liian voimakkaan verenvuodon vuoksi.

Paikalla kuultiin kaksi laukausta. Silminnäkijöiden mukaan niistä jälkimmäinen osui. NHK:n mukaan ampujan käyttämä ase on varmistunut omatekoiseksi.

Abe oli Narassa kampanjakiertueella, sillä Japanissa äänestetään parlamentin ylähuoneen jäsenistä sunnuntaina 10. heinäkuuta. Japanin nykyinen pääministeri Fumio Kishida on keskeyttänyt oman kampanjansa.

Ennen Aben kuolemaa Kishida kommentoi, että ampumistapaus on ”täysin anteeksiantamaton".

Sunnuntain vaalien mahdollisesta siirtämisestä ei perjantaiaamuna ollut Kishidan mukaan tehty päätöstä.

Shinzō Abe toimi Japanin pääministerinä vuosina 2012–2020 sekä sitä ennen vuosina 2006–2007.

Japanissa ampumatapaukset ovat harvinaisia, ja aselait ovat maailman tiukimpia.

Poliisi on pidättänyt ampujaksi epäillyn 41-vuotiaan paikallisen miehen epäiltynä murhan yrityksestä. Paikalta tallentuneiden kuvien perusteella hänen käyttämänsä omatekoinen ase on ollut kaksipiippuinen ja kiedottu muoviin tai ilmastointiteippiin.

Tiedot miehen motiiveista ovat toistaiseksi ristiriitaisia: joidenkin paikallisten lähteiden mukaan mies olisi pidätettynä kertonut olleensa tyytymätön Aben politiikkaan, mutta toisten lähteiden mukaan hän olisi sanonut juuri päinvastoin.

Pidätetty ei yrittänyt paeta Abea ammuttuaan. Uutistoimistojen mukaan hän on myöntänyt, että hänen tarkoituksenaan oli tappaa. NHK:n mukaan Japanin puolustusministeriö on kertonut, että mies on palvellut Japanin laivastossa vuodesta 2002 vuoteen 2005.

Shinzō Abe toimi Japanin pääministerinä vuosina 2012–2020 sekä sitä ennen vuosina 2006–2007. Hän on ollut Japanin pitkäaikaisin pääministeri. Abe oli poliittisilta näkemyksiltään oikeistokonservatiivi.

Ottaessaan vastaan pääministerin tehtävän ensimmäistä kertaa vuonna 2006 Abe oli Japanin nuorin pääministeri sitten toisen maailmansodan. Hän oli tuolloin 52-vuotias.

Poliittisesti Abea on pidetty konservatiivisena, kovan ulkopoliittisen linjan johtajana.

Uutistoimisto AFP kertaa, että Abe on jättänyt pääministerin tehtävät kahdesti terveyssyistä. Reutersin mukaan syynä on ollut paksusuolen tulehdus.

Japanin kabinettipäällikkö Hirokazu Matsuno kommentoi ampumista raukkamaiseksi.

”Oli syy mikä tahansa, tällaista barbaarista tekoa ei voi koskaan hyväksyä. Me tuomitsemme sen voimakkaasti”, Matsuno sanoi lehdistötilaisuudessa uutistoimisto AFP:n mukaan.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin (sd) kertoivat viestipalvelu Twitterissä järkyttyneensä ampumisesta.

Poliittinen väkivalta on Japanissa melko harvinaista.

Japanissa on murhattu istuva pääministeri 90 vuotta sitten. Toukokuussa 1932 ryhmä laivaston upseereita ampui istuvan pääministeri Inukai Tsuyoshin tämän virka-asunnon eteen.

Tsyohsin kuoltua tehtävät otti noin kahdeksi viikoksi Takahashi Korekiyo ja hänen jälkeensä vuodesta 1932 vuoteen 1934 amiraali Saitō Makoto.

Sekä Korekiyo että Makoto ammuttiin molemmat seuraavan sotilasvallankaappausyrityksen yhteydessä 26. helmikuuta 1936.

Vallankaappausyritys epäonnistui.