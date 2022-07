Itä-Ukrainan Slovjanskin siviilien evakuointi jatkui venäläisjoukkojen työntyessä länteen päin

Ukrainan joukkojen vetäytyminen Lysytshanskin kaupungista Itä-Ukrainassa on vapauttanut venäläiset joukot etenemään kohti Kramatorskia ja Slovjanskia.

Kiova

Itä-Ukrainassa Slovjanskin kaupungin asukkaiden evakuointi jatkui keskiviikkona. Kaupunki on ollut viime päivinä voimakkaan pommituksen kohteena Venäjän joukkojen työntyessä länteen päin.

”Kaksikymmentä vuotta työtä ja kaikki on menetetty. Ei enää tuloja, ei enää varallisuutta”, sanoi 66-vuotias Jevhen Oleksandrovytsh uutistoimisto AFP:lle tarkastellessaan tiistaisessa iskussa tuhoutunutta liikettään.

AFP:n toimittajat näkivät tiistaina rakettien iskeytyvän Slovjanskin kauppatorille ja sitä ympäröiville kaduille.

Pormestari Vadim Lyakh sanoi, että kaupungissa on yhä noin 23 000 asukasta. Hänen mukaansa venäläisjoukot eivät ole kyenneet saartamaan kaupunkia.

”Vihollisuuksien alettua 17 asukasta on kuollut ja 67 haavoittunut”, hän sanoi.

Lyakh sanoi, että ihmisiä evakuoidaan joka päivä, ja monet heistä on kuljetettu busseilla Dnipron kaupunkiin, joka sijaitsee lännempänä.

Ilmahälytyssireenit soivat tiistai-iltana lähes koko Ukrainassa, myös sen pääkaupungissa Kiovassa. Asiasta kertoi maan presidentti Volodymyr Zelenskyi illan puheessaan tiistaina. Zelenskyin mukaan ilmahälytyssireenejä ei ollut kuultu hetkeen Kiovassa ja joillain muilla alueilla.

Venäjän tarkoituksena todennäköisesti miehittää laajempia alueita Ukrainassa

Ukrainan joukkojen vetäytyminen Lysytshanskin kaupungista Itä-Ukrainassa on vapauttanut venäläiset joukot etenemään kohti Kramatorskia ja Slovjanskia. On mahdollista, että Slovjanskista tulee seuraava taisteluiden keskipiste Donbassissa, arvioi Britannian puolustusministeriön sotilastiedustelu keskiviikkona.

Venäjä jatkaa sotilasoperaatiotaan Ukrainassa, kunnes se saavuttaa tavoitteensa, sanoi Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrushev tiistaina. Patrushevin mukaan Venäjän tavoitteena on muun muassa ”demilitarisoida” Ukraina, suojella siviilejä ”kansanmurhalta” ja velvoittaa Ukrainaa olemaan pysyvästi neutraali maa Venäjän ja sotilasliitto Naton välissä.

Tavoitteet ovat hyvin samankaltaiset kuin ne, jotka presidentti Vladimir Putin esitti puheessaan Venäjän hyökkäyssodan alkaessa helmikuun lopulla, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Ajatushautomo arvioi, että lausuttujen tavoitteiden samankaltaisuus viittaa siihen, että Venäjän sotilasjohto aikoo jatkaa etenemistä Donetskin ja Luhanskin alueiden ulkopuolelle ja valmistautuu pitkittyneeseen sotaan, jonka tarkoituksena on miehittää paljon suurempi osa Ukrainaa.

Ajatushautomon mukaan Patrushevin lausunto on huomionarvoinen, sillä hän on Putinin läheinen luottomies. On siis epätodennäköistä, että Patrushevin julkisesti lausumat kommentit eroaisivat merkittävästi Putinin linjasta.