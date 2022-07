Venäläisillä propaganda­sivustoilla on nyt ennen­näkemätön määrä viittauksia ”natsi-Ukrainaan”

Venäläisille ei ole ongelmallista nimittää juutalaisen presidentin johtamaa valtiota ”natsivaltioksi”, sillä heille sana viittaa ideologiaan, ei vainoihin, amerikkalaisprofessori kertoo.

Yli 8 000 venäläiseltä verkkosivustolta vuodesta 2014 lähtien kerätyt tiedot osoittavat, että viittaukset natsismiin Ukrainaa koskevissa artikkeleissa lisääntyivät, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta.

Määrä on pysynyt korkealla siitä lähtien, kirjoittaa The New York Times.

Tiedot ovat Semantic Visionsin keräämiä. Yhtiö analysoi maailmanlaajuista verkkosisältöä tuhansista eri lähteistä.

Venäläisuutisilla halutaan viestittää mielikuvaa siitä, että Ukraina olisi äärioikeistolaisten hallussa. Propagandalla on tarkoitus oikeuttaa Venäjän sota Ukrainassa.

Venäläisten käsitys natsismista perustuu ennen kaikkea mielikuvaan natsi-Saksasta Neuvostoliiton vastakohtana, ei juutalaisten vainoamiseen, Michiganin yliopiston historian professori Jeffrey Veidlinger kertoo The New York Timesille.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on juutalainen.

”Tämä on syy sille, että he [venäläiset] voivat kutsua juutalaisen presidentin johtamaa valtiota natsivaltioksi ilman, että se vaikuttaa heistä kovinkaan ristiriitaiselta”, Veidlinger sanoi.