Tutkijat kuvailevat Dolomiittien jäätikön romahdusta ”verilöylyksi” – Ainakin seitsemän ihmistä kuoli ja noin 20 on kateissa

Lumivyöry tapahtui Dolomiittien korkeimmalla huipulla Marmoladalla.

Jäälohkareen sortumisesta aiheutunut lumivyöry tappoi ainakin seitsemän ihmistä sunnuntaina Italian Alpeilla, kertoo esimerkiksi Italian yleisradio Rai. Useita ihmisiä on myös loukkaantunut, Rainmukaan ainakin kahdeksan, joista kaksi vakavasti.

Uutistoimisto Reutersin mukaan kuolleista kolme on Saksan kansalaisia ja yksi Tšekin kansalainen. Saksalaisista kuolonuhreista kaksi on vuoristo-oppaita. Kaksi loukkaantuneista on saksalaisia.

Paikalliset jäätikköpelastajat ovat kertoneet, että alueelta tuskin enää löytyy eloonjääneitä. Läheisellä parkkipaikalla on edelleen 16 autoa, jotka kuuluvat mahdollisesti Marmoladalla kadonneille ihmisille.

Rai kertoo myös, että osa ruumiista on niin huonossa kunnossa, että niiden tunnistaminen onnistuu vain dna-testillä. Al-Jazeeran mukaan ruumiit ovat kuin löytyneet palasiksi silvottuina. Tutkijat ovat kuvanneet tapahtumia ”verilöylyksi”.

”Jäinen ja kivinen lumivyöry osui kulkureitille, jossa oli samaan aikaan useita ryhmiä, joiden jäsenet on kiinnitetty toisiinsa köysin. Osa heistä pyyhkiytyi lumivyöryn mukaan”, tiedottaja Michela Canova kertoi uutistoimisto AFP:lle.

Kadonneiden määrä ei vielä maanantai-iltapäivänä ollut selvillä. Esimerkiksi AFP:n mukaan noin 20 ihmistä oli edelleen kateissa maanantaina.

Italialaisen Rain mukaan jäätikön romahtanut osa liikkui noin 300 kilometrin tuntinopeudella 45 asteen kulmassa noin puolen kilometrin matkan alas vuorenrinnettä. Noin kahden jalkapallokentän kokoinen osa jäätikköä on edelleen kiinni vuoressa.

Pelastustöissä käytetään apuna helikopteria. Kaikki läheisen Veneton alueen vuoripelastusryhmät on hälytetty paikalle, ja mukana on myös etsijäkoiria. Lisäksi kadonneita yritetään löytää lämpökameralla varustettujen lennokkien avulla.

Etsinnät jouduttiin lopettamaan hetkeksi maanantaina sääolosuhteiden vuoksi. Nyt ne kuitenkin jatkuvat.

Jäätikön uskotaan romahtaneen epätavallisen korkeiden lämpötilojen seurauksena. Turma-alue sijaitsee Italian Dolomiittien korkeimmalla huipulla Marmoladalla.

Jäätikön huippukohdalla oli mitattu edellisenä päivänä kymmenen celciusasteen lämpöennätys. Etelä-Euroopan kesä on ollut poikkeuksellisen lämmin.

Cambridgen yliopiston jäätikkötutkija, professori Poul Christoffersen kertoo Reutersille, että jäätikön sortuminen on luonnonkatastrofi, jolla on suora yhteys ilmastonmuutokseen.

”Marmoladan kaltaiset korkealla sijaitsevat jäätiköt ovat usein jyrkkiä, ja ne pysyvät paikallaan kylmien, alle nollan celsiusasteen vuoksi. Tämänkaltaisista katastrofaalisista jäätiköiden romahduksista on tullut aiempaa yleisempiä”, Christoffersen kertoo.

Bristolin yliopiston jäätiköntutkimuksen laitoksen professori Jonathan Bamber kertoo brittimedialle, että tällaiset tapaukset yleistyvät vieläkin.

”Dolomiiteilla satoi hyvin vähän lunta, ja alue kärsi kuivuudesta koko talven. Tämä ja alueella kesällä olleet epätavallisen korkeat lämpötilat ovat saaneet jäätiköt sulamaan nopeasti. Romahtanut osa oli osa roikkuvaa jäätikköä, jossa oli serakkeja eli korkeita jääpaasia. Tällaiset jäätiköt muuttuvat lämpimissä olosuhteissa erityisen epävakaiksi”, Bamber kertoo The Guardianin mukaan.

Jäätikköasiantuntija Renato Colucci kertoo AFP:n mukaan, että poikkeuksellisen lämmin sää sulatti Marmoladan jäätikköä alapuolelta, jolloin sen alle kertynyt vesi sai jäätikön romahtamaan.

Maaliskuussa julkaistun hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n ilmastoraportin mukaan sulava jää ja lumi on yksi kymmenestä suurimmasta uhasta, joita ilmaston lämpeneminen aiheuttaa.