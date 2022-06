NRK:n mukaan Oslon joukkoampumisesta epäilty pelkää poliisin manipuloivan hänen kuulustelutallennettaan. Poliisi on pidättänyt hänet murhasta ja terroriteosta epäiltynä.

Oslon keskustassa tapahtuneesta joukkoampumisesta epäilty 42-vuotias mies ei ole vastannut poliisin kysymyksiin kuulusteluissa, kertovat norjalainen iltapäivälehti VG ja Norjan yleisradio NRK.

Poliisi on pidättänyt miehen murhasta ja terroriteosta epäiltynä.

NRK:n mukaan epäilty ampuja vaatii kuulustelutallenteen julkaisemista kokonaisuudessaan, sillä hän pelkää poliisin manipuloivan tallennetta. Poliisi ei ole pyyntöön suostunut.

Norjan turvallisuuspoliisi PST uskoo ammuskelun olleen ääri-islamistinen terroriteko. Tutkinta ei ole tähän mennessä muuttanut PST:n arviota.

Tällä hetkellä poliisi tutkii ampumisen ja epäillyn kytköksiä ääriajatteluun ja ääriuskonnollisiin verkostoihin. Poliisin mukaan tutkinta ei ole vielä sulkenut pois yhteistyön mahdollisuutta. Siitä ei kuitenkaan ole ollut näyttöä.

Ampuminen tapahtui alueella, jolla on useita ravintoloita ja baareja. Yksi niistä on London Pub -homobaari. Oslossa oli tarkoitus järjestää lauantaina Pride-kulkue, mutta kulkue muine tapahtumineen on peruttu poliisin suosituksesta.

Poliisi tutkii, oliko ampuminen mahdollisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistunut viharikos.

”Viharikos on vain yksi useista mahdollisista motiiveista. Tässä vaiheessa emme voi vahvistaa tätä motiivia”, Norjan poliisin asianajaja Børge Enoksen kertoi tiedotus­tilaisuudessa sunnuntaina.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä kello yhden jälkeen paikallista aikaa tapahtuneessa ampumavälikohtauksessa kaksi ihmistä kuoli ja yli 20 loukkaantui. Norjan poliisin mukaan kuolleet ovat miehiä, joista toinen on noin 50- ja toinen noin 60-vuotias.

VG:n mukaan epäillylle on tehty terveystarkastus ja hänet siirretään vankilaan sunnuntaina. Poliisi kertoi lauantaina, että miehelle tehdään myös mielentilatutkimus.

