Norjassa on muistettu Oslon joukko­ampumisen uhreja – teosta epäilty mies ollut yhteydessä tunnettuun ääri-islamistiin

Asianajaja olettaa asiakkaansa joutuvan mielentilatutkimukseen.

Järkyttyneet norjalaiset kerääntyivät sunnuntaina muisto­jumalan­palvelukseen Oslon tuomiokirkkoon kunnioittamaan juhannusyön joukkoampumisen uhreja. Mukana oli laaja edustus sekä hallituksesta, oppositiosta ja kuningashuoneesta. Poissa oli vain kruununprinssi Haakon, jolla oli todettu koronatartunta.

Homobaarin lähellä Oslon keskustassa tapahtuneessa ampumisessa kuoli lauantain vastaisen yönä kaksi ihmistä ja 21 haavoittui.

Poliisi kertoo saaneensa ensimmäiset ilmoitukset tapahtuneesta kello 1.14 paikallista aikaa. Epäilty tekijä pidätettiin vain viisi minuuttia myöhemmin, kello 1.19. Poliisin mukaan avuksi oli sivustakatsojien sankarillinen osallistuminen.

Ampumisesta epäillyn miehen asianajaja John Christian Elden sanoi olettavansa, että hänen asiakkaansa joutuu oikeuden määräämään mielentilatutkimukseen. Epäilty on toistaiseksi kieltäytynyt osallistumasta kuulusteluihin.

Norjan kruununprinsessa Mette-Marit, kruununprinssi Haakon ja pääministeri Jonas Gahr Støre vierailivat joukkoampumisen turmapaikalla lauantaina.

Keskusteltu kuukausi sitten

Norjan suojelupoliisille tuttua 42-vuotiasta miestä epäillään murhasta, murhan yrityksestä ja terroriteoista. Norjan suojelupoliisi PST kertoi tiedotustilaisuudessaan lauantaina, että epäillyllä on ollut mielenterveyteen liittyviä haasteita. Hän on iranilaistaustainen Norjan kansalainen, joka on asunut Oslossa.

Norjan yleisradioyhtiö NRK kertoi, että miehellä oli ollut yhteyksiä tunnettuun ääri-islamisti Arfan Bhattiin, joka oli äskettäin jakanut sosiaalisessa mediassa kuvan palavasta sateenkaarilipusta ja kehotuksia tappaa homoja.

PST on ollut tietoinen epäillystä vuodesta 2015, ja tämän kanssa oli keskusteltu kuukausi sitten. Keskustelun syy oli PST:n mukaan se, että mies oli osoittanut kiinnostusta merkintöihin ja ilmauksiin, joita voi pitää islamia loukkaavina.

”Tässä keskustelussa ei nähty, että miehellä olisi väkivaltaisia aikomuksia, mutta PST on tietoinen, että epäillyllä on ollut haasteita, jotka liittyvät mielenterveyteen”, suojelupoliisin virkaatekevä johtaja Roger Berg sanoi tiedotustilaisuudessa.

Norjalaisen VG-lehden mukaan epäilty on aiemmin tuomittu törkeästä pahoinpitelystä ja huumausaineiden hallussapidosta. VG:n haastattelema Berg sanoo, että keskustelussa epäillyn kanssa arvioitiin väkivallan aikomusta.

”Siinä mielessä voidaan jälkikäteen sanoa, että olemme saattaneet tehdä virheen.”

Ihmisiä osallistui lauantaina spontaaniin pride-paraatiin lähellä London Pub -baaria, jonka lähistöllä ampuminen tapahtui.

Osa marssi, vaikka pride-paraati peruttiin

Ampuminen tapahtui baarikadulla lähellä suosittua London Pub -homobaaria. Tapahtuneen jälkeen Norjassa nostettiin terrorismin uhkatasoa.

Oslossa on tällä viikolla vietetty pride-viikkoa, mutta Oslon Pride perui lauantaille suunnitellun pride-paraatin. Järjestäjät kertoivat tehneensä päätöksen saatuaan siitä ohjeet poliisilta.

Vaikka virallinen pride-kulkue peruttiin, kokoontuivat tuhannet ihmiset spontaanisti marssiakseen Norjan pääkaupungin halki poliisin ohjeistuksesta huolimatta.

”Me olemme täällä, olemme queer, emmekä katoa mihinkään”, marssijat huusivat.

”Mielestäni on fantastista, että tämä kulkue järjestyi. Muutoin hän olisi voittanut”, silminnähden poissa tolaltaan ollut osallistuja kertoi AFP:lle.

Lauantain aikana moni ihminen kävi laskemassa sateenkaarilippuja ja kukkia turmapaikan lähistölle. Muun muassa itkua pidätellyt Norjan kruununprinsessa Mette-Marit vieraili tapahtumapaikalla, kuten myös maan pääministeri Jonas Gahr Støre. Varsinainen surmapaikka oli yhä poliisin eristämä.