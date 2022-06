Ukrainan joukot saivat käskyn vetäytyä Sjeverodonetskista

Kiova/Helsinki

Ukrainan joukot joutuvat vetäytymään rajujen taistelun kohteena olleesta Sjeverodonetskista, sanoo Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai viestipalvelu Telegramissa.

Haidain mukaan joukoille on annettu vetäytymiskäsky, koska heidän ei kannata jäädä asemiin, joita on tulitettu kuukausien ajan. Sjeverodonetskin kaupunki on Haidain mukaan ammuttu raunioiksi. 80 prosenttia taloista on Haidain mukaan purkukunnossa.

Sjeverodonetskin valtaaminen on ollut Venäjän keskeinen tavoite Itä-Ukrainassa.