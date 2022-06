Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu kommentoi Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä tavattuaan Britannian ulkoministerin Liz Trussin Ankarassa. Çavuşoğlun mukaan erimielisyyksiä on yhä, mutta joissakin asioissa on edetty.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu sanoo, ettei ensi viikon Nato-huippukokous Madridissa ole takaraja Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysasiassa.

”Nato-huippukokous ei ole kuin vanhentumispäivä, jäsenyysprosessin loppuun saattamiselle ei ole takarajaa”, Çavuşoğlu sanoi tulkkauksen mukaan lehdistötilaisuudessa Ankarassa tavattuaan Britannian ulkoministerin Liz Trussin.

Çavuşoğlu muistutti, että vaikka Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirja allekirjoitettaisiin, seuraa vielä prosessi, jonka aikana kaikkien jäsenmaiden on ratifioitava Suomen ja Ruotsin jäsenyys.

Çavuşoğlulta kysyttiin, missä vaiheessa keskustelut Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden etenemisestä ovat, kun Madridissa järjestettävään Naton huippukokoukseen on alle viikko.

”Meillä on erimielisyytemme ja on tiettyjä asioita, joissa olemme päässeet samalle sivulle”, hän sanoi.

Çavuşoğlu toisti, että Turkin ja turkkilaisten odotukset ovat selvät.

”Jos nämä kaksi maata haluavat Naton jäseniksi on tiettyjä asioita, jotka heidän täytyy täyttää. Me ymmärrämme heidän turvallisuushuolensa, mutta jos he haluavat Naton jäseniksi, silloin Naton jäsenmaiden turvallisuushuoliin pitäisi myös vastata.”

Çavuşoğlu viittasi siihen, että kysymystä tullaan käsittelemään Madridin kokouksessa.

Hän otti esille terrorismin vastaisen taistelun käsittelyn painottamisen Natossa.

Nato-kokouksessa on määrä päättää muun muassa Naton uudesta strategiasta ja Itä-Euroopan puolustuksen vahvistamisesta Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan seurauksena.

Çavuşoğlu halusi alleviivata, että vaikka Naton itäisen puolustuksen painottaminen on tärkeää, pitäisi huomiota kiinnittää myös terrorismin vastaiseen taisteluun.

Britannian ulkoministeri Liz Truss sanoi, että Naton avoimien ovien politiikan on oltava pyhä ja että Britannia tukee voimakkaasti Suomen ja Ruotsin liittymistä Naton jäseneksi.

”Uskomme, että heidän liittymisensä vahvistaa yhteistä puolustustamme ja turvallisuuttamme.”

Britannia on käynyt Madridin ensi viikolla alkavan Nato-huippukokouksen kanssa keskustelua Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyden etenemisestä.

Pääministeri Boris Johnson keskusteli asiasta Turkin presidentin Recep Tayyip Erdoğanin tiistaina puhelimitse muiden ajankohtaisten asioiden yhteydessä.

Downing Streetin tiedotuksen mukaan Johnson oli muistuttanut tiistaina turkkilaisjohtajaa siitä, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydellä on Britannian tuki.

Turkki on asettunut ainoana Nato-maana vastustamaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyysneuvottelujen alkua monilla vaateillaan.

Turkki on syyttänyt Suomea ja Ruotsia muun muassa terrorismin suojelemisesta ja halunnut helpotuksia asevientiin.

Maat kävivät keskustelua asiasta viimeksi maanantaina Brysselissä Naton johdolla.

Asiantuntijat ovat laajasti arvioineet, että todellisuudessa Turkin viesti on selvästi osoitettu koko Natolle, ei vain Suomelle ja Ruotsille.