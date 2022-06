YK: Ukrainassa on siviiliuhreja jo yli 10 000

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto (OHCHR) julkaisi torstaina dokumentin, jonka mukaan sota on aiheuttanut yli 10 000 siviiliuhria.

YK:n mukaan uhreista melkein 4 500 on kuollut ja yli 5 500 on loukkaantunut. Kuolleista yli 270 ja loukkaantuneista yli 460 on lapsia.

Suurin osa siviiliuhreista aiheutuivat räjähtävistä aseista, joiden vaikutusalue on laaja, kuten tykeistä, raketinheittimistä sekä ohjus- ja ilmaiskuista.

Uhrien todellinen määrä on todennäköisesti suurempi, koska kaikkialta ei saa tarkkaa tietoa jokaisesta siviiliuhrista, OHCHR kertoo.