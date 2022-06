Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov väittää yhä, että Venäjä ei hyökännyt Ukrainaan. Britannian yleisradioyhtiö BBC haastatteli Lavrovia torstaina.

"Me emme hyökänneet Ukrainaan, vaan me julistimme sotilaallisen erikoisoperaation, koska meillä ei ollut mitään muuta keinoa selittää lännelle, että Ukrainan vetäminen Natoon on rikollista," Lavrov sanoo.

Venäjä väittää taistelevansa Ukrainassa natseja vastaan.

BBC:n toimittaja Steve Rosenberg esitteli Lavroville YK:n raportin Jahidnen kaupungista, jossa Venäjän sotilaiden on kerrottu pitäneen 360 siviiliä kellarissa 28 päivää. Siviilit, mukaan lukien 74 lasta, olivat paikallisen koulun kellarissa ilman juoksevaa vettä ja wc-tiloja. 10 ihmistä kuoli. Toimittaja kysyi, ajatteleeko Lavrov tämän olevan natseja vastaan taistelemista.

"Valitettavasti se on sääli, mutta kansainväliset diplomaatit, mukaan lukien YK:n ihmisoikeuskomissaari, YK:n pääsihteeri ja muut YK:n edustajat ovat lännen painostuksen alla. Hyvin usein niitä on käytetty lännen valeuutisten levittämiseen," Lavrov vastasi.