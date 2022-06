Ukrainan Zelenskyi: Donbassin taistelut Euroopan historian raaimmat

"Jos säilyy hengissä, päivä on hyvä", sanoo paikallinen poliisipäällikkö.

Kiova/Helsinki

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi näkee, että taistelut Itä-Ukrainan Donbassin alueella tulevat jäämään Euroopan historiankirjoihin maanosan raaimpina.

Zelenskyi sanoi maanantai-illan puheessaan, että taistelun hinta on erittäin korkea. Hän kuvaa tilannetta erittäin pelottavaksi. Presidentti kuitenkin uskoo, että Venäjän etenemisestä huolimatta Ukrainan joukot tulevat kukistamaan Venäjän asevoimat alueella.

– Tuomme päivittäin esiin kumppaneillemme, että ainoastaan riittävä määrä nykyaikaista tykistöä takaa Ukrainalle etulyöntiaseman ja lopulta venäläisten toteuttaman kidutuksen päättämisen Donbassissa, Zelenskyi sanoi.

Ukrainan asevoimat kertoi aiemmin joukkojensa vetäytyneen Donbassin alueella sijaitsevan Sjevjerodonetskin keskustasta. Kaupungissa on käyty raskaita taisteluita viime viikkoina. Kaikki kolme Sjevjerodonetskin kaupungista ulos vievää siltaa on tuhottu, Luhanskin alueen kuvernöörin Serhi Haidai kertoi maanantai-iltana Guardian-lehden mukaan. Kuvernöörin mukaan Venäjä ei ole täysin valloittanut kaupunkia, sillä osa kaupunkia on yhä ukrainalaisten hallinnassa.

"Jätä jäljelle vain kärventynyt maa"

BBC:n Lysytshanskissa ollut toimittaja Orla Guerin kirjoittaa, että alueella elämä ja kuolema ovat hyvin lähellä toisiaan. Lysytshansk sijaitsee yhä Ukrainan hallussa olevilla alueilla lähellä Sjevjerodonetskia, jossa taas Venäjä on edennyt.

– Jos Lysytshanskissa säilyy hengissä, päivä on hyvä, BBC:n haastattelema poliisipäällikkö sanoo.

Guerin kirjoittaa, että Venäjä ei ainoastaan tuhoa rakennuksia vaan kaupungin historiaa pyyhitään pois.

– Taktiikka on harkittu: pommita, kukista, murskaa ja jätä jäljelle vain kärventynyt maa, Guerin kirjoittaa.