Ukraina on riippuvainen lännestä saamastaan aseavusta – ”Kaikki riippuu nyt siitä, mitä länsi antaa meille”

Ukraina käyttää maan sotilastiedustelun apulaispäällikön mukaan 5 000-6 000 tykistökierrosta päivässä.

Ukrainian tankki etulinjassa Soledarin kaupungin lähettyvillä Donetskin alueella kuvattuna 10. kesäkuuta. Ukraina on riippuvainen lännestä saamastaan aseavusta, sillä sen tarvikkeet alkavat loppua.

Kiova/Helsinki

Ukraina on nyt riippuvainen lähes yksinomaan lännestä saamistaan aseista, sanoo Ukrainan sotilastiedustelun apulaispäällikkö Vadim Skibitsky Guardian-lehdelle.

Apulaispäällikön mukaan Venäjällä on 10–15 kertaa enemmän tykistökalustoa kuin Ukrainalla. Länsimaat ovat Skibitskyn mukaan antaneet Ukrainalle tykistökalustoa noin kymmenen prosenttia siitä määrästä, mitä Venäjällä on.

”Kaikki riippuu nyt siitä, mitä länsi antaa meille”, Skibitsky sanoo.

Skibitskyn mukaan Ukraina häviää nyt Venäjää vastaan etulinjassa. Ukraina käyttää Skibitskyn mukaan 5 000–6 000 tykistökierrosta päivässä.

”Tämä on nyt tykistösotaa, hän sanoo ja kertoo uskovansa, että konflikti myös pysyy lähinnä sellaisena lähitulevaisuudessa.”

Sotilastiedustelun apulaispäällikkö uskoo, että Venäjän tekemien raketti-iskujen määrä pysyy nykyisellään.

Myös Etelä-Ukrainassa sijaitsevassa Mykolajivin alueen sotilashallinnon päällikkö Vitali Kimin mukaan kansainvälistä aseapua tarvitaan ripeästi. Taisteluiden eteläinen etulinja on kaupungin lähellä.

”Venäjän armeija on voimakkaampi, heillä on paljon tykistöä ja ammuksia. Toistaiseksi tämä on tykistösotaa... ja ammuksemme ovat lopussa”, Kim sanoi.

Vaikeat taistelut jatkuvat Ukrainan etelä- ja itäosissa

Presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi perjantaina, että Ukrainan joukot ”tekevät kaikkensa” taisteluiden jatkuessa vaikeina maan etelä- ja itäosissa.

Venäjä on keskittänyt tulivoimaansa Donbassin alueelle, etenkin Sjevjerodonetskin teollisuuskaupungin ympärille.

Ukraina ilmoitti perjantaina myös käynnistäneensä uusia ilmaiskuja eteläiselle Hersonin alueelle. Herson oli yksi ensimmäisistä alueista, jotka Venäjä otti haltuunsa helmikuussa alkaneen hyökkäyksen jälkeen.