Huhtikuun alussa täysi-ikäisyyden ikäraja laskettiin Japanissa 20 vuodesta 18 vuoteen. Osasyy maan tiukalle koulukurille onkin ollut myös se, että vielä lukiolaisten on ajateltu olevan holhoamista tarvitsevia lapsia.

Toisaalta nuorten seksualisoiminen ja seksuaalinen ahdistelu on Japanissa arkipäiväistä. Siksi merkittävä osa koulukuria onkin liittynyt nimenomaan nuorten seksuaalisuuden hillitsemiseen ja yleisen konservatiiviseen suhtautumiseen siihen, mikä on alaikäisille sopivaa. Yksityiskoulut saattavat esimerkiksi kieltää oppilailta seurustelemisen kokonaan.

Viime vuosina keskustelu yksilön oikeuksista on kuitenkin saanut jalansijaa myös Japanissa. Rivissä seisten tehtyjä alusvaatetarkastuksia on kritisoitu nöyryyttäviksi, kuten myös ylipäätään ajatusta siitä, että tyttöjen ulkonäköä on vahdittava poikien vuoksi. Vaatimusta alusvaatteiden valkoisuudesta nimittäin perustellaan usein rintaliivien näkymisellä paitojen läpi.

Monia sääntöjä on ylipäätään kritisoitu epätasa-arvoisiksi. Meikkaamista pidetään koulussa sopimattomana, vaikka työelämään siirtymisen jälkeen sitä odotetaan. Poikien alusvaatteiden väri ei kiinnosta ketään. Kiellot käyttää sukkahousuja haittaavat vain tyttöjä, jotka joutuvat käyttämään hameita talvellakin. Tästä johtuen yhä useammalla paikkakunnalla ollaankin siirtymässä sukupuolineutraaleihin koulupukuihin.

Vuosien myötä monimutkaistuneisiin sääntöihin on myös jäänyt monia epäloogisuuksia. Monissa kouluissa esimerkiksi poninhännät on kielletty, jotta pojat eivät häiriintyisi tyttöjen paljaista niskoista. Polkkatukat ovat kuitenkin vain harvoin kiellettyjä.