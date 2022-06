Presidentti Zelenskyi vieraili sodan eturintaman tuntumassa.

Mariupolissa on pula juomavedestä.

Etelä-Ukrainassa Mariupolin satamakaupungin pula juomavedestä on jo kriittisellä tasolla, kertoo kaupungin pormestarin avustaja uutiskanava CNN:n mukaan.

Pormestarin avustajan Petro Andrushenkon mukaan ihmiset joutuvat rekisteröitymään juomavettä saadakseen, minkä lisäksi vettä saa vain joka toinen päivä.

Taistelujen aiheuttamat vahingot kaupungin infrastruktuurille ovat olleet niin vakavat, ettei esimerkiksi sähköä, vesijohtovettä ja kaasua ole saatu palautettua.

Mariupol on tätä nykyä venäläisjoukkojen hallinnassa. Andrushenkon mukaan miehittäjien tarjoama vesi ei sovellu käytettäväksi ilman keittämistä, mutta koska keittäminen ei onnistu kuin ulkona tulella, käyttävät paikalliset vettä sellaisenaan. Avustaja varoitti mahdollisista epidemioista tulevaisuudessa. Niistä ei kuitenkaan ainakaan vielä ole CNN:n mukaan vahvistettuja tietoja.

”Luvassa saattaa olla koleraa tai mitä tahansa maha-suolitulehduksiin liittyvää virusepidemiaa. Epähygieenisten olosuhteiden seurauksena näin voi tapahtua”, Andrushenko sanoo.

Hänen mukaansa mahdollista tilannetta vaikeuttaisivat lääkinnälliset ja hoidolliset puutteet.

Andrushenko arvioi, että vesitilanne tulee muuttumaan vieläkin kriittisemmäksi kesän aikana, kun lämpötilat nousevat ja vettä tulee olemaan vähemmän.

Andrushenko ei ole tällä hetkellä itse Mariupolissa.

”Kaikilla perheillä on oma tarinansa”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi vieraili sunnuntaina ukrainalaisjoukkojen luona sodan eturintaman tuntumassa maan itäosissa, kerrotaan muun muassa presidentin kanslian sivuilla.

Presidentti vieraili Donetskin alueella Bahmutissa ja Luhanskin Lysytshanskissa. Zelenskyi matkusti myös Zaporizhzhjaan.

Presidentti kertoi myös tavanneensa Mariupolista paenneita.

”Kaikilla perheillä on oma tarinansa. Suurin osa oli ilman miehiä. Yhden mies oli lähtenyt sotaan, toisen on vangittu ja kolmannen on valitettavasti kuollut. Tragedia. Ei kotia, ei läheisiä. Mutta meidän täytyy elää lasten takia”, Zelenskyi kertasi tuoreimmassa puheessaan.

Venäjä on viime aikoina keskittynyt sotatoimiin Itä-Ukrainassa, mutta pääkaupungissa Kiovassa raportoitiin sunnuntaiaamuna Venäjän ohjusiskuja ensimmäistä kertaa yli kuukauteen.

Venäjän joukkojen on kerrottu viime päivinä menettäneen asemiaan Sjevjerodonetskissa. Kaupungissa on kuitenkin paikallisen kuvernöörin Serhi Haidain mukaan odotettavissa lähipäivinä suuri Venäjän vastahyökkäys.