Bidenin mukaan Yhdysvallat ei neuvo Ukrainaa alueluovutuksissa – lännessä on keskusteltu mahdollisuudesta neuvotteluratkaisuun, mutta Ukrainaa ei haluta painostaa

Myöskään Venäjällä ei vaikuta olevan halukkuutta aitoihin neuvotteluihin.

Washington/Kiova

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoo, ettei Yhdysvallat aio kehottaa Ukrainaa luovuttamaan alueita Venäjälle sodan lopettamiseksi. Bidenilta kysyttiin asiasta CNN:n mukaan perjantai-iltana paikallista aikaa, kun hän oli käymässä kotiosavaltiossaan Delawaressa.

”Olen sanonut alusta asti, eivätkä kaikki ole olleet samaa mieltä kanssani, että mitään Ukrainasta ei sovita ilman Ukrainaa. Se on heidän aluettaan. En aio kertoa heille, mitä heidän pitäisi tai ei pitäisi tehdä”, Biden sanoi.

Keskustelu alueluovutuksista on taas noussut esille viime viikkoina, kun Venäjän joukot ovat onnistuneet etenemään hitaasti Itä-Ukrainassa ja riski sodan pitkittymisestä on käynyt ilmeiseksi. Jotkut lännessä katsovat, että Ukrainan tulisi suostua kompromisseihin rauhan saavuttamiseksi.

Biden sanoi perjantaina, että näyttää siltä, että jossakin vaiheessa tarvitaan jonkinlainen sopimus Ukrainan ja Venäjän välille. Hän ei kuitenkaan ottanut kantaa siihen, minkälainen sopimus olisi mahdollinen.

Presidentti sanoi Yhdysvaltain jatkavan Ukrainan tukemista, jotta ukrainalaiset voivat puolustautua hyökkäykseltä.

Yhdysvallat ei ole painostanut Ukrainaa

Yhdysvaltain hallinnon edustajat ovat viime viikkoina tavanneet säännöllisesti eurooppalaisten kollegoidensa kanssa ja keskustelleet luonnoksista mahdollista tulitaukosopimusta tai rauhansopimusta varten. Esillä on ollut muun muassa Italian hiljattain ehdottama nelikohtainen suunnitelma, jossa Ukraina muun muassa sitoutuisi liittoutumattomuuteen turvatakuita vastaan ja Ukrainan ja Venäjän välillä sovittaisiin Krimin ja Donbassin itsehallinnosta.

Ukraina ei ole ollut suoraan mukana näissä keskusteluissa. Ukrainalaiset ja yhdysvaltalaiset hallituslähteet kuitenkin kertovat CNN:lle, ettei Yhdysvallat ole painostanut Ukrainaa neuvottelemaan Venäjän kanssa. Erään lähteen mukaan Yhdysvaltain painostus heikentäisi Ukrainan neuvotteluasemaa.

Yhdysvaltain hallinnossa ei pidetä diplomaattisia läpimurtoja ja neuvotteluratkaisua todennäköisinä lähitulevaisuudessa. Venäjän brutaalit siviilien pommitukset ja järkyttävät sotarikokset ovat vähentäneet entisestään ukrainalaisten halua neuvotella, ja ukrainalaiset keskittyvät tällä hetkellä parantamaan asemiaan taistelukentällä.

”Voimme ehdottaa mitä suunnitelmia vain, mutta Kiova ei luultavasti suostuisi tällä hetkellä mihinkään, missä luovutetaan alueita”, yksi hallintolähde kertoi CNN:lle.

Lähteiden mukaan myöskään Venäjä ei ole vaikuttanut halukkaalta aitoihin neuvotteluihin sodan päättämiseksi. Ukrainan ja Venäjän välillä ei ole juuri ollut neuvotteluyhteyttä viime viikkoina.

Sodan pitkittyminen käy kalliiksi

Hienoiset muutokset viime viikkojen lausunnoissa Yhdysvalloista kuitenkin kielivät siitä, että sodan ja siitä aiheutuvien kustannusten pitkittyminen aiheuttaa lännessä huolta. Kun vielä huhtikuussa Washingtonissa toivottiin avoimesti Venäjän selkeää tappiota, sanoi Biden tällä viikolla, että sota voi päättyä lopullisesti vain diplomatian kautta.

Muutettuaan strategiaansa ja keskityttyään Itä-Ukrainan rintamalle Venäjä on pystynyt saavuttamaan paikallista menestystä. Sota on muuttunut raskaaksi näännytyssodaksi, joka käy kalliiksi molemmille osapuolille. Vaikka Venäjä kärsii edelleen suuria mies- ja kalustotappioita, on sillä riittävästi sotilaallista voimaa sodan jatkamiseksi pitkään. Perjantaina sodan alkamisesta tuli kuluneeksi 100 päivää.

Läntisen rintaman pitäminen yhtenäisenä käy sitä hankalammaksi, mitä kauemmin sota kestää, kun esimerkiksi kohonneet energian hinnat alkavat iskeä länsimaiden sisäpolitiikkaan.