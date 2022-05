Uusimpien tietojen mukaan Ukraina on onnistunut vastahyökkäyksissä Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin kaupungin lähellä.

”Herson, odottakaa, olemme lähellä!”

Ukrainan puolustusvoimien pääesikunnan virallisen Twitter-tilin sunnuntaiaamuna julkaisema viesti oli lyhyt, mutta ytimekäs.

On toki selvää, että Ukrainan armeija pyrkii viestinnällään saamaan omat sotilaalliset saavutuksensa näyttämään mahdollisimman hyvältä. Samalla se yrittää kääntää huomion pois siitä, että Ukraina on ollut merkittävissä vaikeuksissa Venäjän joukkojen kanssa Donbasissa.

Vaikka sunnuntainen twiitti oli taitavasti muotoiltua propagandaa, on siinä myös mukana merkittävä annos totuutta.

Uusimpien tietojen mukaan Ukraina on onnistunut vastahyökkäyksissä Etelä-Ukrainassa sijaitsevan Hersonin kaupungin lähellä, ja se on saanut työnnettyä Venäjän joukkoja vaikeampaan maastoon lähellä olevissa kylissä.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä CNN uutisoi, että Ukrainan ilmoittamien tietojen mukaan sen joukot ovat niin ikään käynnistäneet onnistuneen vastahyökkäyksen Kryvyi Rihin eteläpuolella. Kryvyi Rih sijaitsee noin 150 kilometriä Hersonista pohjoiseen, Zaporižžjan kaupungin länsipuolella.

Maanantaina yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) julkaisi raportin, jossa se kertoi Ukrainan armeijan etenemisestä Mykolajivin ja Hersonin välisellä alueella.

ISW:n mukaan Ukrainan joukot ovat onnistuneet rajallisessa vastahyökkäyksessä Hersonin suunnalla viime lauantaina. Tällä hyökkäyksellä ne ovat pakottaneet Venäjän joukot puolustautumaan aktiivisesti. Käänne on merkittävä, koska eteläisessä Ukrainassa ei ole pitkään aikaan tapahtunut suuntaan tai toiseen mainittavaa etenemistä.

Sen sijaan Venäjä on keskittynyt vahvistamaan puolustusasemiaan Etelä-Ukrainassa. The New York Times kertoo, että satelliittikuvien mukaan Venäjällä on ollut vaikeuksia linnoitusten rakentamisessa Hersonissa.

ISW:n raportin mukaan Ukrainan vastahyökkäyksen tarkoitus on todennäköisesti nimenomaan häiritä Venäjän puolustusasemien rakentamista. Vaikka vastahyökkäys ei toisi merkittäviä alueellisia voittoja, se häiritsee Venäjän operaatioita, raportissa sanotaan.

Toukokuun puolivälissä otettu ilmakuva näyttää Hersonin alueella sijaitsevan kylän kärsineen mittavia vahinkoja.

Samoin arvioi Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) apulaisprofessori, majuri Antti Paronen.

”Venäjä on onnistunut tuolla suunnalla sitomaan Ukrainan joukkoja puolustamaan aluetta. Ne ovat olleet siis Venäjän kannalta Ukrainan joukkoja sitovia alueita, mutta jos Ukraina onnistuu tehokkaasti vastahyökkäyksessään, asetelma voi kääntyä päälaelleen ja alueista voi tulla Venäjälle itselleen heidän joukkojaan sitovia”, Paronen sanoo.

Parosen mukaan ylipäänsä tieto Hersonin lähellä onnistuneesta vastahyökkäyksestä on kiinnostava, koska se on arvokas tieto Ukrainan joukon taistelutahdosta ja -kyvystä.

The New York Timesin jutussa sanotaan, että on epäselvää, oliko Venäjä varautunut Ukrainan vastahyökkäykseen etelässä. Ukrainan armeija kertoi pyrkivänsä uhkaamaan hyökkäyksellään Dnepr-joen ylittäviä Venäjän huoltoreittejä. Dnepr-joen ylitystä myös Paronen pitää merkittävänä, kun puhutaan Hersonissa käytävistä taisteluista.

”Kaikki Dnepr-joen yli tehdyt sillanpääasemat palvelevat hyökkääjän etua. He ovat siinä kohtaa onnistuneet ylittämään vesistön, mikä on vaikea tehtävä. Jos Ukraina onnistuisi viemään tämän sillanpääaseman Venäjältä, se veisi Venäjältä aloitteen pois alueella.”

Paronen suhtautuu silti hyvin varovasti ajatukseen siitä, että Ukraina onnistuisi todella jatkamaan hyökkäystään Hersonin kaupunkiin asti.

”Tämänhetkisessä tilanteessa se on hyvin haastavaa ja vaatisi Ukrainalta uudenlaisen painopisteen asettamista. Mutta ei se täysin poissuljettua ole: myös Harkovan suunnalla Ukrainalta nähtiin samanlainen onnistuminen."

Herson on sodan kannalta merkittävä kaupunki. Ennen Venäjän hyökkäystä se oli erittäin tärkeä vientisatama, jossa asui noin 300 000 ihmistä. Se sijaitsee Dnepr-joen rannalla, Mustanmeren yhteydessä.

Herson oli oli ensimmäinen suuri kaupunki, jonka Venäjä valtasi sodan alkuvaiheessa. Hersonin valtaamisen jälkeen Venäjä käytti kaupunkia onnistuneesti tukikohtana jatkohyökkäyksiin Etelä-Ukrainassa.

Venäjän eteneminen pysähtyi muun Ukrainan tavoin myös etelässä tehokkaan alun jälkeen, eikä se päässyt etenemään Hersonista Odessaan asti. Venäjän joukot joutuivat vetäytymään pois myös Hersonin lähellä sijaitsevasta Mykolajivin ympäristöstä.

Kun Venäjä ei onnistunut etenemään Hersonista pidemmälle, alkoi se ”venäläistää” miehittämäänsä kaupunkia. Alueen alkuperäinen ukrainalainen pormestari on syrjäytetty vallasta ja tilalle on asetettu Venäjä-mielinen hallinto. Alueelle jääneille asukkaille on alettu syöttää Venäjän propagandaa, ja pääsy Ukrainan televisioon on estetty. Toukokuussa kaupungissa siirryttiin käyttämään Venäjän ruplaa valuuttana.

Hersonilaisten Venäjä-vastaiset mielenosoitukset on taltutettu muun muassa kyynelkaasulla ja tainnutuskranaatein, mutta kaupungissa jatketaan yhä Venäjän joukkojen vastustamista.

Maanantaina venäläinen uutistoimisto Tass kertoi, että Hersonin alueelta Ukrainasta on alettu viedä viime vuonna korjattua viljaa Venäjälle.

Ukrainan viranomaiset ovat odottaneet, että Venäjä järjestää alueella "kansanäänestyksen", jonka tekaistun tuloksen turvin Hersonista tehtäisiin samanlainen Venäjän nukkehallinto kuin Donetskin ja Luhanskin ”kansantasavalloista”.

MPKK:n Paronen uskoo, että Hersonin hallinnalla voi olla vaikutusta myös siinä vaiheessa, kun sota joskus etenee rauhanneuvotteluihin.

”Tällaisilla tappiolukemilla sota ei voi jatkua loputtomiin. Mitä enemmän Ukrainalla on neuvotteluiden alkaessa hallussaan merkittäviä satamakaupunkeja, sillä on paremmat edellytykset niiden pitämiseen.”

Venäläissotilaat vartioivat Kahovskan vesivoimalaitosta Hersonin alueella toukokuussa.

Donbasin alueen strategisesti tärkeä Severodonetskin kaupunki on puolestaan ukrainalaisten mukaan ollut jälleen ankarien taistelujen kohteena. Kaupungin pormestari Oleksandr Strjuk kertoi maanantaina uutistoimisto AP:lle, että venäläisjoukot ovat edenneet muutaman korttelin verran kohti kaupungin keskustaa.

Severodonetsk on ainoa suuri kaupunki, joka on ukrainalaisten hallussa Luhanskin alueella.

”Uhrimäärä nousee joka tunti, mutta emme voi laskea kuolleiden ja haavoittuneiden lukumäärää katutaistelujen takia”, hän sanoi.

Venäläisjoukkojen pommitukset ovat Strjukin mukaan tuhonneet kaupungin elintärkeää infrastruktuuria, kuten sähkö- ja tietoverkkoja. Yhteensä arviolta 1 500 siviiliä on hänen mukaansa kuollut kaupungissa sodan alettua.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyi puolestaan sanoi, että tilanne on ”sanoinkuvaamattoman vaikea”. Hänen mukaansa kaupungin rakennuksista noin 90 prosenttia on vahingoittunut sodassa ja yli kaksi kolmasosaa asuinrakennuksista on tuhottu täysin.

Ukrainan asevoimien mukaan venäläisjoukot vahvistavat asemiaan Severodonetskin koillis- ja kaakkoisalueilla, minkä lisäksi he keskittävät alueelle lisäkalustoa.