Koneen hylyn löytymisestä kerrottiin varhain maanantaiaamuna Suomen aikaa. Viranomaistietojen mukaan koneen kyydissä oli 22 ihmistä.

Nepalissa pudonneen lentokoneen hylystä on löydetty tähän mennessä 14 kuolonuhria, uutistoimisto AFP kertoo. Yksityisen Tara Air -lentoyhtiön kone katosi sunnuntaina matkalla Pokharasta Jomsomiin.

Koneen kyydissä oli viranomaistietojen mukaan 22 ihmistä, joista kaksi on saksalaisia, neljä intialaisia ja loput nepalilaisia.

Maan ilmailuviranomainen vahvisti maanantaina koneen pudonneen syrjäiselle Thasangin alueelle. Putoamispaikka sijaitsee AFP:n mukaan vuoristossa noin 4 000 metrin korkeudessa merenpinnasta. Sääolosuhteet ovat vaikeuttaneet etsintöjä, joita on tehty sekä helikoptereilla että jalan. Etsinnät jatkuvat yhä.

Tara Airin edustajan mukaan kone oli lähtenyt liikkeelle sunnuntaina paikallista aikaa aamukymmenen tienoilla Pokharasta. Yhteys koneeseen menetettiin vartti lähdön jälkeen.

Pokhara on Nepalin toiseksi suurin kaupunki, joka sijaitsee noin 200 kilometriä pääkaupunki Katmandusta länteen. Jomsom, joka on suosittu vaelluskohde Himalajan vuoristossa, sijaitsee puolestaan noin 80 kilometriä Pokharasta pohjoiseen. Lento kaupunkien välillä kestää noin 20 minuuttia.

NEPALIssa on huono ilmailuturvallisuus, vaikka alan teollisuus on viime vuosina kasvanut. Köyhässä maassa ilmailukoulutus ja lentokoneiden huolto eivät ole pysyneet perässä, kun matkailu- ja tavaraliikennettä on lisätty maan sellaisiin osiin, joihin pääsy on hankalaa maateitse. Syrjäiset, vuoristojen keskellä sijaitsevat kiitoradat tekevät niin ikään laskeutumisesta haastavaa.