Zelenskyin mukaan tilanne Donbassissa on erittäin vaikea

Moskova

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi Donbassin tilanteen olevan erittäin vaikea myöhään perjantaina julkaistussa puheessaan. Venäjä on Zelenskyin mukaan keskittänyt vahvasti joukkoja ja tykistöä Donbassin alueelle.

”Jos valtaajat uskovat, että Lyman tai Sjeverodonetsk on heidän, he ovat väärässä. Donbass tulee olemaan ukrainalainen”, Zelenskyi sanoi.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Venäjän joukot aloittivat perjantaina suorat hyökkäykset Sjeverodonetskiin, vaikka kaupunkia ei ole täysin saarrettu. Sjeverodonetsk on viimeinen merkittävä Ukrainan hallussa oleva kohde Luhanskin alueella.

Ajatushautomon arvion mukaan kaupungin valtaus tulee olemaan hankalaa, sillä Venäjällä on ollut Ukrainassa haasteita kaupunkisodankäynnissä.

Lymanin hallinta helpottaa Venäjän etenemistä

Venäjän tukemat separatistit ilmoittivat aiemmin tällä viikolla vallanneensa Itä-Ukrainassa strategisesti tärkeän Lymanin kaupungin. Myös Ukraina on vahvistanut menettäneensä kaupungin hallinnan.

Britannian puolustusministeriön analyysin mukaan Lymanin hallinta on tärkeää, koska sieltä käsin Venäjän joukkojen on helpompi yrittää läheisen Donetsjoen ylitystä. Sillanpääasema lähellä Lymania helpottaisi Venäjän etenemistä syvemmälle Donbassiin kohti Slovianskin ja Kramatorskin kaupunkeja.

Puolustusministeriö arvioi Venäjän prioriteettina olevan kuitenkin Sjeverodonetskin valtaaminen.

Riippumattoman venäläismedia Meduzan mukaan Venäjän eteneminen Donbassissa on elvyttänyt Kremlissä toiveita siitä, että voitto Ukrainassa on mahdollista saavuttaa syksyyn mennessä.