Uutistoimistot: Turkin Erdoğan uhkaa aloittavansa uuden sotilasoperaation Syyriassa

Presidentin mukaan tavoitteena on jatkaa aiempia toimia Turkin etelärajalla ja saada aikaiseksi 30-kilometrin turvavyöhyke maiden välisen rajan tuntumaan.

STT

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğan on uhannut aloittaa uuden sotilasoperaation Syyriassa, kertovat uutistoimistot AP, Reuters ja Anadolu. Turkkilaisjohtaja kertoi maansa sotilaallisista suunnitelmista hallituksen kokouksen jälkeen.

Erdoğanin mukaan operaation tarkoituksena on jatkaa Turkin aiempia pyrkimyksiä etelärajallaan ja saada aikaiseksi 30-kilometrin turvavyöhyke maiden välisen rajan tuntumaan.

Hän ei avannut suunnitelmia tarkemmin, mutta kertoi operaation alkavan sen jälkeen, kun Turkin asevoimat, tiedustelupalvelu ja turvallisuusjoukot ovat saaneet valmistelunsa tehtyä.

Turkin joukot ovat tehneet viime vuosina useita hyökkäyksiä Pohjois-Syyriaan ja ottaneet haltuunsa alueita rajan läheisyydessä. Turkki väittää, että maan tavoitteena on suojautua Isisiltä ja kurdijärjestö YPG:ltä.

”Näiden operaatioiden pääkohde ovat alueet, jotka ovat keskuksia hyökkäyksille maatamme ja turvavyöhykkeitämme vastaan”, Erdoğan sanoi tarkentamatta puheitaan sen kummemmin.

Neuvosto kokoukseen torstaina

Anadolun mukaan Erdoğan kertoo tulevaan sotilasoperaatioon liittyviä asioita käsiteltävän torstaina kansallisen turvallisuusneuvoston kokouksessa, jossa on määrä tehdä presidentin mukaan myös päätöksiä.

Erdoğan on ollut viime aikoina kovasti esillä mediassa, sillä hän on kritisoinut sotilasliitto Naton jäsenyyttä hakeneita Suomea ja Ruotsia.

Muiden Nato-maiden vastaanotto on ollut lämmin, mutta Turkki on vuorostaan ilmaissut vastustavansa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä. Erdoğan on syyttänyt maita muun muassa ”terroristien majoittamisesta” viitaten muun muassa kurdien sissijärjestö PKK:hon.

Turkki näkee YPG:n olevan jatke PKK:lle, jonka Turkki, Yhdysvallat ja EU ovat julistaneet terroristiryhmäksi. PKK:n kapinalliset ovat taistelleet Turkkia vastaan jo 1980-luvulta lähtien ja taisteluissa on kuollut tuona aikana kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Konflikti oli pahimmillaan 1990-luvulla, jolloin tuhansia kyliä tuhottiin Kaakkois- ja Itä-Turkissa, joissa asuu suuri osa Turkin kurdiväestöstä. BBC avaa, että sadat tuhannet kurdit pakenivat tuolloin muualla Turkissa sijaitseviin kaupunkeihin.