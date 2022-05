Ranska korosti jälleen, että Ukrainan EU-jäsenyys on vielä hyvin kaukana.

Kiova

Ukrainassa maan parlamentti päätti sunnuntaina jatkaa poikkeustilaa kolmella kuukaudella. Ranskan Eurooppa-ministeri Clement Beaune taas kaatoi kylmää vettä maan EU-toiveiden päälle toteamalla, että jäsenyyden toteutumiseen voi mennä vielä pari vuosikymmentä.

Ukrainassa on ollut voimassa poikkeustila siitä lähtien kun Venäjä hyökkäsi maahan vajaa kolme kuukautta sitten. Sitä on sen jälkeen jatkettu aina kuukausi kerrallaan.

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin edustajan mukaan edellisiä pitempi jatko poikkeustilaan on nyt tarpeen, koska vastahyökkäykset vievät enemmän aikaa kuin puolustus.

EU-jäsenyyteen vielä pitkä matka

Ranskan Eurooppa-ministeri Beaunen mukaan Ukrainasta voi tulla EU:n jäsen 15–20 vuoden kuluessa.

”Meidän on oltava rehellisiä. Jos sanotte, että Ukraina liittyy Euroopan unioniin kuudessa kuukaudessa tai vuodessa tai kahdessa, valehtelette. Se kestää todennäköisesti 15 tai 20 vuotta”, se vie pitkän ajan.

”En halua tarjota ukrainalaisille illuusioita tai valheita”, ministeri jatkoi.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on esittänyt EU-jäsenyyden vaihtoehdoksi löyhempää ”Euroopan poliittista yhteisöä”, joka toimisi eräänlaisena EU:n odotushuoneena.

Ukrainan presidentti Zelenskyi sanoi lauantaina, ettei Ukraina ole kiinnostunut tällaisesta kompromissista, vaan haluaa, että prosessi kohti EU:n täysjäsenyyttä alkaa välittömästi.

Macronin ehdotuksesta on tarkoitus keskustella ensi kuun lopussa EU:n huippukokouksessa.

Ukrainan hallinto ei suostu alueluovutuksiin rauhanneuvotteluissa

Ukrainan hallinto on tiukentanut linjaansa sanomalla, että se ei suostu tulitaukosopimukseen, jos Venäjä vaatii alueluovutuksia.

Asiasta kertoi lauantaina Ukrainan pääneuvottelija Myhailo Podoljak BBC:n mukaan.

Podoljakin mukaan alueluovutuksiin suostuminen johtaisi vain Venäjän vielä verisempään hyökkäykseen Ukrainassa pitkällä aikavälillä.

Osapuolet ovat vahvistaneet, että Venäjän ja Ukrainan väliset aseleponeuvottelut ovat toistaiseksi jäissä.

Neuvottelujen viimeisin kierros käytiin venäläisten tiedotusvälineiden mukaan huhtikuun lopulla.

Taistelut Donbassin alueella jatkuivat sunnuntainakin erittäin kiivaina. Uutiskanava CNN:n mukaan venäläiset ovat tuhonneet Sjeverodonetskin ja Lysytshanskin välisen sillan, ilmeisenä tarkoituksenaan eristää ja vallata Sjeverdonetskin kaupunki.

”(Sillan tuhoaminen) vaikeuttaa merkittävästi evakuointeja sekä humanitaarisen avun toimittamista”, sanoi Luhanskin alueen kuvernööri Serhi Haidai Telegram-viestipalvelussa.

Institute for the Study of War -ajatushautomon mukaan Venäjän iskut erityisesti Sjeverodonetskin valtaamiseksi jatkunevat intensiivisinä tulevina päivinä. Noin 100 000 asukkaan kaupunki on ukrainalaisten viimeinen puolustuslinnake Luhanskin alueella.