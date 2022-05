Zelenskyi: Donbas on tuhottu helvetti, Itä-Ukrainan sota juuttui suureksi tykistö­taisteluksi

Venäjä on kiihdyttänyt iskujaan kuluneella viikolla mutta uusien alueiden valloitus ei ole onnistunut.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kommentoi perjantain vastaisena yönä Donbasin alueen taisteluita itäisessä Ukrainassa nimittämällä aluetta ”helvetiksi”, joka on täysin tuhoutunut.

”Miehittäjät yrittävät lisätä painetta Donbasissa”, Zelenskyi sanoi videoviestissään.

”Se on helvetti, eikä tämä ole liioittelua.”

Ukrainan pääesikunnan torstai-illan ja perjantaiaamun tilannekatsauksen mukaan Venäjän joukot tekivät vuorokauden aikana Donetskin ja Luhanskin maakuntien alueella Donbasissa lukuisia hyökkäysyrityksiä yhteensä 20 paikkakunnalla. Lymanin alueella venäläiset ampuivat tykistöllä asutusalueita ilman jalkaväen etenemisyritystä.

Donbasin alueesta tuli Ukrainan sodan päänäyttämö maalis-huhtikuun vaihteessa, kun Venäjä vetäytyi Kiovan alueelta ja ilmoitti keskittyvänsä taisteluun Itä-Ukrainassa. Venäjän ilmeinen vähimmäistavoite on ollut Donetskin ja Luhanskin maakuntien valtaaminen kokonaan. Ennen helmikuun hyökkäystä Venäjä ja sen tukemat separatistit hallitsivat maakuntien entisiä pääkaupunkeja ja vajaata puolta maakuntien pinta-alasta.

Ukraina siirsi seitsemän vuotta sitten Luhanskin alueen hallinnon Severodonetsin kaupunkiin alueen pohjoisosassa. Donetskin ukrainalainen aluehallinto puolestaan siirrettiin Mariupoliin, joka on tuhoutunut helmikuussa alkaneessa Venäjän hyökkäyksessä perusteellisesti.

Venäjä valtasi maaliskuun lopulla Izjumin kaupungin Donbasin alueen länsirajalla mutta sen jälkeen hyökkääjän eteneminen on käytännössä pysähtynyt. Taistelut ovat keskittyneet Donetsjoen varteen, jota Venäjän joukot eivät yrityksistä huolimatta ole onnistuneet ylittämään.

Viime viikkoina taistelut ovat keskittyneet Donetskin länsipuolelle, Slovjanskin kaupungin pohjoispuolelle ja Severodonetskin ympäristöön. Donetskin länsipuolella Avdijivkan koksaamokaupunki on yhä Ukrainan hallussa, samoin Lymanin risteyskaupunki Slovjanskin tuntumassa. Severodonetsin kemianteollisuuden kaupunki on niin ikään yhä Ukrainan komennossa.

Kuluneen viikon aikana Venäjä on lisännyt tykistöiskuja alueella entisestään. Ranskan kansainvälisten suhteiden instituutin tutkija Léo Péria-Peigné arvioi, että Donbasista on tullut valtavan tykistötaistelun näyttämö. Molempien osapuolten tykistöt ja raketinheittimet yrittävät tuhota huoltoyhteyksiä ja lannistaa vastustajaa joukkojen juututtua asemasotaan.

”Näemme lennokki-iskuja ja panssarintorjuntaohjuksia, koska niiden käyttöä kuvataan”, Péria-Peigné kommentoi sanomalehti Le Mondelle.

”Todellisuudessa yli 80 prosenttia Ukrainan joukkojen vastustajalle aiheuttamista tuhoista on tykistön ansiota.”

Venäjän tykistö on aiheuttanut merkittäviä tuhoja ainakin Severodonetsissa. Ukraina on tulittanut Venäjän asemia Donetskissa, Luhanskin kaupungissa on asukkaiden mukaan sen sijaan ollut rauhallista.

Donbasin alue on tiheään asuttua kaivos- ja teollisuusaluetta, jossa asui vuosituhannen alussa 7,5 miljoonaa ihmistä. Yli sadantuhannen asukkaan kaupunkeja oli kymmenen, Donetskin miljoonakaupunki oli Ukrainan viidenneksi suurin.