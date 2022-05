Niinistö on sanonut haluavansa kuulla, kuinka nopeasti Yhdysvalloissa voitaisiin hyväksyä Suomen ja Ruotsin Nato-hakemukset.

Helsinki

Presidentti Sauli Niinistö tekee tänään työvierailun Yhdysvaltoihin. Hän tapaa siellä Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin.

Niinistö matkaa sinne yhdessä Ruotsin pääministerin Magdalena Anderssonin kanssa suoraan Ruotsista.

Niinistö kertoi Ruotsissa pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että on erityisen kiinnostunut kuulemaan Bidenilta, kuinka nopeasti Yhdysvalloissa aiotaan edetä Suomen ja Ruotsin jäsenyyshakemusten hyväksymisessä.

”Yhdysvallat on tärkeä maa ja jonkinlainen malli muille. Jos (ratifiointi)prosessi on siellä nopea, se auttaa koko prosessia ja sen aikataulua. Se on hyvin tärkeää”, Niinistö sanoi aiemmin tällä viikolla.

USA:n senaatin republikaanijohtaja Mitch McConnell sanoi Suomen-vierailullaan tällä viikolla, että toivoo Yhdysvaltojen päättävän tuesta Suomen Nato-jäsenyydelle jo ennen elokuun istuntotaukoa kongressissa.

Presidentin kansliasta kerrotaan, että Valkoisessa talossa Washingtonissa järjestettävässä tapaamisessa presidentit ja pääministeri Andersson keskustelevat muun muassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä, Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan ja Yhdysvaltain suhteesta muuttuneessa turvallisuustilanteessa.

Esille noussee esimerkiksi Turkin ristiriitaiset kommentit Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydestä.

Toinen tapaaminen lyhyen ajan sisään

Niinistö ja Biden tapasivat edellisen kerran Washingtonissa maaliskuun alussa. Niinistö oli ensimmäinen valtionjohtaja, jonka Biden tapasi kasvotusten Venäjän aloittaman hyökkäyssodan alkamisen jälkeen. On hyvin poikkeuksellista, että Suomen ja Yhdysvaltain presidentit tapaavat toistamiseen näin lyhyen ajan sisällä.

Maaliskuun tapaamisessa Suomelle vahvistettiin, että puolustusliitto Naton ovi on auki. Lisäksi kerrottiin, että puolustusyhteistyö Suomen ja Yhdysvaltain välillä tiivistyy.

Valkoisen talon keskustelujen lisäksi Niinistön ohjelmassa on tänään myös muita tapaamisia eri poliittisten toimijoiden kanssa.