Mediat: Siviilin surmaamisesta Ukrainassa syytetty venäläissotilas tunnusti syyllisyytensä ensimmäisessä Venäjän hyökkäyssodan sotarikoksia käsittelevässä oikeudenkäynnissä

Sotarikosoikeudenkäynti on ensimmäinen, jossa käsitellään Venäjän hyökkäyssodan aikaisia rikkomuksia. Ukrainan mukaan venäläisjoukkoja vastaan esitetyistä syytöksistä on avattu tuhansia tutkintoja.

Kiova/Helsinki

Ukrainassa siviilin surmaamisesta syytetty venäläissotilas on tunnustanut syyllisyytensä, kertovat muun muassa uutistoimisto AFP ja brittilehti Guardian. Kiovassa viime viikolla alkanut sotarikosoikeudenkäynti on ensimmäinen, jossa käsitellään Venäjän helmikuussa aloittaman hyökkäyssodan aikaisia rikkomuksia.

CNN:n mukaan 21-vuotias syytetty vastasi olevansa täysin syyllinen, kun häneltä kysyttiin asiasta oikeussalissa. Miestä syytetään 62-vuotiaan siviiliin kylmäverisestä tappamisesta sodan alkupäivinä.

Uutiskanavan mukaan oikeudenkäynti jouduttiin keskeyttämään, koska oikeussaliin oli sulloutunut keskiviikkona liikaa median edustajia. Istuntoa on määrä jatkaa torstaina.

Syytetyn yksikkö oli perääntymässä sen jälkeen, kun se oli joutunut ukrainalaisten hyökkäyksen kohteeksi. Syyttäjien mukaan syytetty oli varastanut neljän muun sotilaan kanssa auton. Matkalla he näkivät puhelimeen puhuvan miehen, jonka syytetyn epäillään tappaneen ampumalla häntä auton ikkunasta useita kertoja ja osuen uhriaan päähän.

Veriteon motiivina epäillään olleen se, että sotilaat pelkäsivät miehen kertovan heidän liikkeistään ukrainalaisille.

Syytetty istui Guardianin mukaan keskiviikkona oikeussalissa ilmeettömänä, kun syyttäjät kuvailivat väitettyä veritekoa. AFP:n mukaan oikeussalissa oli ollut myös tulkki, joka oli kääntänyt syytettyä varten puheita venäjäksi.

Kreml: Venäjän kyky tarjota apua rajallinen

Toimittajille keskiviikkoisen kuulemisen jälkeen puhuneen syyttäjän mukaan oikeuden eteen ollaan tuomassa vielä kaksi todistajaa. Toinen todistajista on hänen mukaansa yksi syytetyn kanssa tapahtumahetkellä olleista venäläissotilaista.

Guardian kertoo oikeudenkäynnissä kuultavan myös uhrin vaimoa.

Valtakunnansyyttäjä Iryna Venediktova on kertonut aiemmin, että Kiovassa syytetty voi saada jopa elinkautisen tuomion teostaan.

Venäjän hallinto kertoi aiemmin, ettei sillä ole tietoa tapauksesta. Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan Venäjän kyky tarjota apua on myös varsin rajallinen, koska maalla ei ole diplomaattista edustusta Ukrainassa.

Peskovilta kysyttiin CNN:n mukaan myös venäläisjoukkoja vastaan esitetyistä sotarikossyytöksistä. Peskovin mukaan syytöksiä ei voida hyväksyä, ja hän väitti tapausten olevan lavastettuja.

Ukrainalaisviranomaiset kirjanneet yli 12 000 sotarikosta

Sotarikosoikeudenkäyntejä on tuloillaan useita, ja jo torstaina oikeuden eteen on määrä astua kaksi venäläissotilasta. Heidän oikeudenkäyntinsä järjestetään maan keskiosassa.

Ukrainalaisviranomaiset ovat kertoneet avanneensa tuhansia tutkintoja väitettyihin rikoksiin, joista venäläisjoukkoja on syytetty hyökkäyksen alettua. CNN:n mukaan ukrainalaisviranomaiset olisivat kirjanneet tähän mennessä yli 12 000 sotarikosta.

Guardianin mukaan syyttäjät ovat toimineet pikavauhtia. On äärimmäisen epätavallista, että oikeudenkäynti järjestetään, kun sota on vielä käynnissä. Ennenkuulumatonta on myös, että sotarikosoikeudenkäynti saataisiin järjestettyä vain viikkoja tapahtuneen jälkeen. Uhri ammuttiin kuoliaaksi alle kolme kuukautta sitten.