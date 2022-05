YK: Ukrainassa on kuollut jo yli 3 750 siviiliä – Azovstalin evakuoinneista neuvotellaan yhä

YK:n mukaan kuolleiksi vahvistetuista siviileistä 250 ja haavoittuneista 365 oli lapsia.

Pelastusoperaatio Azovstalin terästehtaalla on vielä kesken. Kuvassa Azovstalin työntekijöitä bussissa matkalla pois tehtaalta.

Kiova/Helsinki

Venäjän helmikuun lopulla aloittaman hyökkäyksen jälkeen Ukrainassa on kuollut 3 752 siviiliä, kertoo YK:n ihmisoikeusasioiden korkean edustajan toimisto (OHCHR).

Lisäksi yli 4 000 siviilin kerrotaan haavoittuneen.

Siviiliuhrien todellisen määrän arvioidaan olevan kuitenkin merkittävästi suurempi. Esimerkiksi Mariupolissa ja muilla alueilla, joilla on käyty raskaita taisteluita, tietoja siviiliuhreista ei ole vielä saatu vahvistettua.

Valtaosa vahvistetuista siviiliuhreista aiheutui laaja-alaisesta räjähtävien aseiden käytöstä, kuten raskaasta tykistötulesta ja ilmahyökkäyksistä.

Azovstalin tehtaalla neuvotellaan yhä ukrainalaissotilaiden evakuoimisesta

Ukrainassa pelastusoperaatio satamakaupunki Mariupolissa sijaitsevalla Azovstalin terästehtaalla on ohi vasta, kun kaupungin puolustajat on evakuoitu Ukrainan hallinnoimalle alueelle, sanoo maan varapuolustusministeri Hanna Maliar Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Hänen mukaansa tehtaalla on yhä ihmisiä, joiden evakuoimiseksi neuvotteluja jatketaan.

Maliar sanoi, että operaatio edellyttää varovaisuutta ja että mikä tahansa käsky voi olla hengenvaarallinen.

On yhä epäselvää, paljonko ukrainalaisjoukkoja tehtaan alueella vielä on. Tehdasalueesta on muodostunut Ukrainan vastarinnan symboli Venäjän hyökkäyksen jälkeen.

Ukrainan armeijan mukaan venäläiset joukot jatkavat ilmahyökkäyksiä sotilaallisiin kohteisiin sekä siviileitä kohti ympäri maata.

Venäläisjoukot tekevät hyökkäyksiä myös Donetskin alueelle ja jatkavat tulittamista Tshernihivin ja Sumyn raja-alueilla, BBC kertoo.

Pohjois-Ukrainassa tutkitaan siviileihin kohdistettuja rikoksia

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on kertonut lukuisista siviileihin kohdistetuista rikoksista Kiovan ja Tshernihivin alueilla Pohjois-Ukrainassa, kertoo yhdysvaltalainen uutismedia CNN.

Alueella vierailleet ihmisoikeusjärjestön edustajat kertovat tutkivansa ”22 ilmeistä teloitusta, yhdeksää muuta laitonta tappoa, kuutta mahdollista tahdonvastaista katoamista sekä seitsemää kidutustapausta”. Asiasta kerrottiin keskiviikkona julkaistussa raportissa.

Tekojen uskotaan tapahtuneen helmikuun ja maaliskuun aikana, kun venäläisjoukot pitivät suurta osaa alueesta hallinnassaan.

Ihmisoikeusjärjestö kertoo haastatelleensa 65 ihmistä kuukauden aikana. Haastateltuihin kuului muun muassa epäiltyjen siviiliuhrien perheenjäseniä.

Järjestö kertoo keränneensä fyysisiä todisteita venäläisten joukkojen syyllisyydestä ”lukuisiin sodan oikeussääntöjen rikkomuksiin, jotka saattavat olla verrattavissa sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan”.