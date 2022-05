Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja sanoi BBC:lle, ettei heille olisi ongelma tarjota tukea Nato-jäsenyysprosessin aikana, jos Suomi tai Ruotsi sitä pyytää.

Yhdysvaltain puolustusministeriön tiedottaja John Kirbyn haastattelusta on tehty tulkintaa, että Yhdysvallat on luvannut auttaa Suomea, kun Suomen jäsenhakemusprosessi on kesken.

Yhdysvaltain puolustusministeriön mukaan Yhdysvalloilla ei ole estettä auttaa Suomea tai Ruotsia Naton jäsenhakemuksen aikana, jos apua pyydetään. Asiasta kertoi puolustusministeriön viestintäjohtaja John Kirby Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Haastattelu lähetettiin aamulla BBC One -kanavan Sunday Morning -ohjelmassa.

Kirbylta kysyttiin, lähettäisikö Yhdysvallat sotilaallisia joukkoja Suomen tai Ruotsin tueksi, jos jompaankumpaan maahan hyökättäisiin.

Näin Kirby vastasi:

”En halua ryhtyä spekuloimaan, koska ei ole mitään syytä, että tuollaista tapahtuisi. Suomella ja Ruotsilla on hyvin nykyaikaiset asevoimat, joiden kanssa meidän on mukavaa tehdä yhteistyötä. Harjoittelemme yhdessä säännöllisesti. Jos he tarvitsevat lisää kapasiteettia tai tukea Naton hakemus- ja jäsenyysprosessin aikana, me Yhdysvalloissa olemme luottavaisia sen suhteen, että meillä on sen tason suhde molempiin maihin, että se sallii meidän tarjota heille lisää tukea, mikäli he tarvitsevat sitä.”

Kirbyn kommentti herätti huomiota erityisesti Venäjällä. Esimerkiksi venäläiset Life, Lenta ja RenTV kertoivat, että Yhdysvallat on luvannut auttaa Suomea, mikäli Suomeen kohdistuisi sotilaallinen hyökkäys sinä aikana, kun Suomen jäsenhakemusprosessi on kesken.

Kommentista uutisoi myös Riafan-sivusto, joka on liitetty Pietarissa mielipidevaikuttamista rahasta tekevään trollitehtaaseen.

Kirbyn kommentti on Venäjällä merkittävä, sillä Venäjän valtiollisen median keskeisiä viestejä on ollut se, että Nato ja sen suurin jäsenvaltio Yhdysvallat ovat aloitteellisia ja haluavat uhata Venäjää.

Esimerkiksi Ilta-Sanomat on kirjoittanut tarkemmin siitä, millaisia viestejä ja mielikuvia Venäjän media haluaa välittää Natosta ja Suomesta.

BBC:n haastattelussa John Kirby painotti myös sitä, että Venäjä ei päätä siitä tuleeko Suomesta ja Ruotsista Naton jäseniä, vaan jäsenyysasiat ovat suvereenien valtioiden omia päätöksiä. Kirbyn mukaan Venäjän retoriikka on huolestuttavaa, ja kaikkien on suhtauduttava siihen vakavuudella.

Venäläiset uutisvälineet, kuten Lenta ja RenTV, eivät maininneet mitään Kirbyn puheista Venäjän retoriikasta.

Venäläisissä uutisartikkeleissa kerrattiin myös, Venäjän presidentti Vladimir Putinin ja Sauli Niinistön keskustelua puhelimessa lauantaina. Esimerkiksi Izvestijan mukaan Putin sanoi, että puolueettomuuspolitiikan hylkäämisellä on negatiivisia vaikutuksia Suomen ja Venäjän huolella rakennettuihin ja molempia hyödyttäviin naapuruussuhteisiin.

Venäjällä Suomen sunnuntaina virallistettu pyrkimys hakea Naton jäsenyyttä nousi muutoinkin pääuutiseksi. Uutistoimisto Tass ja Venäjän valtion ulkomaiseen vaikuttamiseen suunnattu RT:n englanninkielinen sivusto nostivat pääuutisekseen tiedotustilaisuuden, jossa presidentti Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kertoivat Suomen päätöksestä hakea Nato-jäsenyyttä.

Samaa tapahtui tosin muuallakin maailmassa: Suomi komeili yhtä lailla yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n kuin Britannian yleisradioyhtiö BBC:nkin etusivuilla.

Ruotsissa Dagens Nyheterin päätoimittaja Peter Wolodarski otsikoi etusivun kommenttinsa Suomen jäsenhakemuksesta: ”Putin teki historiallisen virheen”.