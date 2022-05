Mustanmeren luoteisosassa sijaitseva Käärmesaari on kooltaan pieni, mutta Ukrainan sodassa sillä on iso merkitys.

Käärmesaari on ollut viime aikoina toistuvasti otsikoissa.

Saaresta on kirjoitettu kuluneella viikolla muun muassa näin:

Venäjä sanoo torjuneensa tiistaina Ukrainan yritykset vallata Käärmesaari takaisin

Britannian puolustusministeriö: Taistelut Käärmesaarella jatkuvat

Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän laivaston alukseen Käärmesaaren lähellä

Mustanmeren luoteisella laidalla, Tonavajoen suiston edustalla sijaitseva pikkuruinen Käärmesaari on saanut paljon kokoaan suuremman merkityksen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyksen Ukrainaan 24. helmikuuta.

Venäjä onnistui valtaamaan alle 20 hehtaarin kokoisen saaren itselleen heti sodan ensimmäisenä päivänä, mutta saarta puolustaneet ukrainalaissotilaat saavuttivat ikonisen aseman ukrainalaisten keskuudessa.

Se ansaittiin pitkälti sillä, että Käärmesaaren rajavartioston sotilas vastasi antautumista vaatineille venäläisille lauseella ”venäläinen sotalaiva, painu vittuun”.

Ukraina julisti aluksi, että saarta puolustaneet sotilaat kuolivat. Hieman myöhemmin kävi ilmi, että joukot olivat joutuneet Venäjän sotavangeiksi. Maaliskuun loppupuolella Ukrainan parlamentti ilmoitti sosiaalisessa mediassa, että Käärmesaarta puolustaneet sotilaat vapautettiin, kun Ukraina ja Venäjä vaihtoivat vankeja keskenään.

Käärmesaaren puolustajien kunniaksi tehtiin jopa postimerkki, josta tuli hittituote Ukrainassa.

Huhtikuun puolivälissä Ukraina onnistui upottamaan Mustallamerellä Venäjän Moskva-lippulaivan, jolla Venäjä oli alun perin vallannut Käärmesaaren.

Kun Ukrainan joukot upottivat Moskvan Neptune-ohjusiskulla, Odessan kuvernööri Maksym Martšenko ilmoitti, että ”Moskva lähetettiin tänään juuri sinne, minne rajavartijamme toivottivat sen Käärmesaarella”.

Moskva-lippulaiva upotettiin Mustallamerellä huhtikuussa.

Vaikka Käärmesaari ei ole kooltaan iso, on sillä strategisesti suuri merkitys. Siksi siitä käydään nyt kovaa taistelua luoteisella Mustallamerellä.

Saarella on pitkä historiansa jo ennen tällä hetkellä käynnissä olevaa sotaa. Toisen maailmansodan aikaan natsi-Saksa käytti sitä sotilastukikohtanaan, kunnes Neuvostoliitto valloitti sen. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto rakensi saarelle tutka- ja viestitukikohdan.

Nimensä saari on saanut alun perin siellä olleista rantakäärmeistä, jotka hävitettiin siltä kokonaan Neuvostoliiton kaudella.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen saaren hallinta siirtyi Ukrainalle, mutta siitä ja sitä ympäröivistä merialueista käytiin kiistaa Ukrainan ja Romanian välillä, mihin vaikuttivat merialueella tehdyt öljy- ja kaasulöydökset.

Satelliittikuvassa arvioidaan näkyvän ohjuksen jättämä savujuova lähellä venäläistä maihinnousualusta.

Käärmesaari on yksi Mustanmeren harvoista saarista, ja nykyisessä sodassa Venäjä pystyisi dominoimaan koko luoteista Mustaamerta, jos se onnistuisi vahvistamaan asemiaan Käärmesaarella strategisella ilmapuolustuksella ja risteilyohjuksilla. Näin on tällä viikolla arvioinut Britannian puolustusministeriö.

”Jos Venäjän joukot onnistuvat asettamaan pitkän kantaman ilmapuolustusjärjestelmänsä Käärmesaarelle, ne hallitsevat merta, maata ja ilmaa Mustanmeren luoteisosassa ja Ukrainan eteläosassa”, ukrainalainen sotilasasiantuntija Oleh Zhdanov kommentoi BBC:lle.

BBC:n haastattelemat asiantuntijat pitävät Käärmesaaren kohtaloa erittäin merkittävänä – varsinkin, jos Venäjä onnistuisi tuomaan saarelle S-400-ilmatorjuntaohjuksia. Se voisi ”muuttaa huomattavasti sodan olosuhteita”.

Pitkän kantaman ohjukset Käärmesaarella asettaisivat uhan muun muassa Ukrainalle merkittävälle Odessan satamakaupungille. Niiden avulla Venäjän olisi myös mahdollisuus murtautua viime aikoina polttopisteenä olleeseen Transnistriaan.

BBC:n jutussa huomautetaan myös, että jos S-400-ohjuksia tuotaisiin Käärmesaarelle, ne olisivat vain 45 kilometrin päässä Nato-maa Romanian rannasta.

Venäjän huoltoaluksilla on ollut vain minimipuolustus läntisellä Mustallamerellä sen jälkeen kun Venäjä joutui vetäytymään Krimille Moskva-aluksen upottua.

Huhtikuun lopusta alkaen Käärmesaaren alueella on käyty kovaa taistelua.

Ukrainan joukot väittivät huhtikuun viimeisellä viikolla tehneensä onnistuneen iskun venäläisjoukkojen asemiin Käärmesaarella. Ukrainan mukaan iskussa tuhottiin Venäjän Strela-10-ilma­torjunta­ohjus­järjestelmä ja aiheutettiin miestappioita.

Toukokuussa taistelut ovat entisestään kiihtyneet. Ukraina on pyrkinyt videoilla todistamaan, että se on vahingoittanut Venäjän laivaston aluksia Käärmesaaren edustalla. Ukrainan on kerrottu osuneen Venäjän ilmapuolustukseen ja huoltoaluksiin miehittämättömillä Bayraktar-lennokeilla.

Torstaina muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN uutisoi, että Ukraina onnistui vahingoittamaan Vsevolod Bobrov -nimistä alusta Käärmesaaren edustalla.

Venäjä on vastaavasti väittänyt torjuneensa useita Ukrainan joukkojen pyrkimyksiä vallata Käärmesaari takaisin ja aiheuttaneensa samalla ”merkittäviä tappioita ukrainalaisille aluksille, lentokoneille ja sotilaille”.

Kuvassa näkyy nosturiproomu uponneen maihinnousualuksen läheisyydessä. Rantalaiturissa on toinen maihinnousualus

Kansainvälisten medioiden kirjoituksissa on arveltu, että Käärmesaaren valloittaminen takaisin saattaa tällä hetkellä olla hyvin vaikea tehtävä Ukrainan sotajoukoille, jotka on isolta osin sidottu taisteluihin muualla.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin neuvonantaja Oleksiy Arestovytš sanoi tiistaina, että Ukraina ei yrittänyt valloittaa Käärmesaarta takaisin, koska siellä oleviin venäläiskohteisiin iskeminen on paljon helpompaa saaren ulkopuolelta.

Selvää silti on, että niin Venäjällä kuin Ukrainallakin on tällä hetkellä hyvä syy keskittää paljon huomiotaan pinta-alaltaan pikkuruiselle mutta merkitykseltään suurelle saarelle.