Koronavirus jarruttaa Kiinan pyrkimystä urheilutapahtumien supervallaksi

Ankarat rajoitukset pelastivat Pekingin talviolympialaiset. Tartuntojen nollatoleranssi estää pienempien tapahtumien järjestämisen.

Peking

Tartuntojen nollatoleranssiin sitoutettu koronapolitiikka siirtää ja peruu Kiinaan tälle vuodelle kaavaillut urheilutapahtumat. Kiinan järjestettäväksi myönnetyt useiden urheilulajien suurtapahtumat Aasian kisat ja Universiadit on siirretty myöhemmäksi. Tennis- ja golfturnaukset, yleisurheilun Timanttiliigan kilpailut ja formula 1:n MM-sarjan kilpailu on peruttu.

Pekingissä ja sen ympäristössä järjestettiin helmikuussa talviolympialaiset, mutta maan koronatilanne on pahentunut sen jälkeen merkittävästi. Kiina ilmoitti tartunta-aallosta alkuvuodesta 2020. Sen jälkeen se onnistui hallitsemaan epidemiaa ankarin rajoituksin tämän vuoden maaliskuuhun.

Koronavirus on runnellut rajusti Kiinan pyrkimystä urheilutapahtumien keskeiseksi tapahtumapaikaksi. Kiina on järjestänyt 2000-luvulla kesä- ja talviolympialaiset, mutta muiden tapahtumien virta maahan on nyt seisahtunut.

Haaveet MM-jalkapallosta vaarassa

Maan maineen kiillottaminen urheilun avulla eli "urheilupesu" on keskeytynyt. Aasian kisojen kaltaisen suurtapahtuman siirtäminen heikentää arvattavasti Kiinan mahdollisuuksia saada jalkapallon MM-kisat järjestettäväkseen.

Universiadeja siirrettiin jo toistamiseen vuodella. Kokoluokaltaan olympialaisia vastaavat Aasian kisat oli tarkoitus järjestää Hangzhoussa 10.–25. syyskuuta. Uutta ajankohtaa ei ole vielä ilmoitettu.

Peruutukset ja siirrot tulivat hienoisena yllätyksenä sen jälkeen kun Peking oli onnistunut ankarin turvatoimin järjestämään talviolympialaiset.

– Talvikisoissa oli valtava poliittinen merkitys, joten mikään ei saanut estää niitä. Myös Aasian kisat on iso tapahtuma, muttei näkyvyydeltään (Kiinan näkökulmasta) riittävän suuri, Kiinan pyrkimyksistä urheilun supermahdiksi kirjan kirjoittanut Mark Dreyer arvioi.

Kiina turvaa markkinavoimiin

Dreyerin arvion mukaan Kiinalle ei voi myöntää suuria urheilutapahtumia, jos maa pitää kiinni koronatartuntojen nollatoleranssista ja ankarista eristysmääräyksistä.

Kiina on jo urheilussa muutenkin ahtaalla tennispelaaja Peng Shuain hyväksikäyttökohun takia. Lisäksi maa lopetti koripallon NBA-liigan seuraamisen valtiollisella tv-kanavallaan, kun Houston Rocketsin toimitusjohtaja ilmoitti syksyllä 2019 tukensa Hongkongin demokratialiikkeelle.

Vaikutusvaltainen kiinalainen urheilubloggaaja Du Liyan ei silti usko, että kansainvälinen urheiluyhteisö voisi hylätä Kiinan.

– Kiinan markkinat ovat suuret ja maan urheiluteollisuus on vasta kehittymässä huomattavin kasvunäkymin, Du Liyan korosti uutistoimisto AFP:n haastattelussa.