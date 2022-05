Osa Venäjän joukoista hyökkäsi Ukrainaan Valko-Venäjältä. Naton arvion mukaan Valko-Venäjällä oli juuri ennen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäystä noin 30 000 venäläissotilasta.

Valko-Venäjän opposition aktivisteilla oli merkittävä rooli siinä, että Venäjän joukot joutuivat luopumaan tavoitteestaan vallata Ukrainan pääkaupunki Kiova, maanpaossa oleva valkovenäläinen oppositiojohtaja Svjatlana Tsihanouskaja sanoo.

Hän kertoi BBC:lle, että aktivistit tekivät 80 sabotaasia rautateille, joita pitkin hoidettiin venäläisten joukkojen huoltoa ennen kuin ne vetäytyivät Pohjois-Ukrainasta noin kuukausi sitten.

Osa Venäjän joukoista hyökkäsi Ukrainaan Valko-Venäjältä. Naton arvion mukaan Valko-Venäjällä oli juuri ennen Ukrainaan kohdistuvaa hyökkäystä noin 30 000 venäläissotilasta.

Tsihanouskajan mukaan opposition aktivistit ovat myös toimittaneet Ukrainalle tiedustelutietoa venäläisjoukkojen liikkeistä ja ohjusten laukaisemisesta.

Valkovenäläisten suuri enemmistö, 86 prosenttia, vastustaa Tsihanouskajan mukaan Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

”Ukrainan ja Valko-Venäjän kohtalot liittyvät toisiinsa. Ukrainan voitto voisi auttaa Valko-Venäjää vapautumaan itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan hallinnosta”, hän sanoo.

Lukašenka on pysynyt vallassa Venäjän avulla. Aivan viime aikoina hän on kuitenkin on ottanut etäisyyttä Venäjän hallintoon. Arvioiden mukaan Venäjä pyrkii työntämään Lukašenkaa neutraalimpaan asemaan, jotta se voisi käyttää häntä välikätenä suhteessa Ukrainaan.