Uhriluku kasvaa: Yli 20 ihmisen kerrotaan kuolleen Havannan hotelliräjähdyksessä

Helsinki

Kuuban pääkaupungissa Havannassa tapahtuneessa räjähdyksessä on kuollut ainakin 22 ihmisistä. Yhdysvaltalaislehti New York Timesin mukaan kuolleiden joukossa on raskaana ollut nainen ja lapsi.

Kansainvälisten vieraiden ja julkkisten suosimassa luksushotelli Saratogassa tapahtuneessa räjähdyksessä myös loukkaantui kymmeniä ihmisiä ja sen jäljiltä on kateissa ainakin 13 ihmistä. Viranomaisten mukaan sairaalaan vietiin räjähdyksen tapahduttua ainakin 64 ihmistä.

Maan presidentin Miguel Diaz-Canelin mukaan räjähdykseen ei liity pommia tai hyökkäystä vaan kyseessä olisi ollut kaasuvuoto.

Koronaviruksen vuoksi kaksi vuotta suljettuna olleen hotellin oli määrä aueta uudelleen ensi viikolla.