Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston mukaan Venäjä olisi valmistautumassa julistamaan liikekannallepanon 9. toukokuuta. Virallinen sodanjulistus mahdollistaisi Venäjän sotajoukkojen merkittävän vahvistamisen.

Venäjän presidentti Vladimir Putin saattaa julistaa sodan Ukrainalle voitonpäivänä 9. toukokuuta, uskovat useat länsimaiden viranomaiset. Asiasta kirjoittaa muiden muassa yhdysvaltalainen CNN-kanava ja ukrainalainen uutistoimisto Unian.

Tähän mennessä Venäjä ei virallisesti ole julistanut sotaa Ukrainalle, vaan puhuu ”sotilaallisesta erikoisoperaatiosta”, jolla pyritään ”puhdistamaan Ukraina natseista”.

Unianin mukaan virallinen sodanjulistus voitonpäivänä voisi nostaa sodan kannatusta venäläisten parissa. Sodan kannalta erityisen tärkeää on se, että Venäjän lainsäädännön mukaan sodanjulistus mahdollistaisi sotajoukkojen vahvistamisen reservin joukoilla ja varusmiehillä.

Ukrainan puolustusministeriön tiedusteluosaston päällikkö Kirill Budanov kertoi 2. toukokuuta näkyvissä olevan merkkejä siitä, että Venäjä valmistautuisi liikekannallepanoon.

Asiasta hän kertoi ukrainalaiselle NV-lehdelle antamassaan haastattelussa 2. toukokuuta vastatessaan kysymykseen siitä, valmistautuuko Venäjä ilmoittamaan liikekannallepanosta 9. toukokuuta.

”Kyllä, he [venäläiset] valmistautuvat. Nyt [Venäjän federaation kansallisista resursseista vastaava virasto] Rosrezerv on alkanut tarkistaa resursseja ja laskea, minkälaisen liikekannallepanokäskyn he voivat antaa”, Budanov sanoi.

Budanovin mukaan Venäjä tahtoo vahvistaa voiton Itä-Ukrainassa voitonpäivään mennessä.

”Se on heidän tavoitteensa, mutta sitä ei tapahdu, he eivät ehdi.”

Myös uutistoimisto AFP on kertonut Venäjän pyrkivän liittämään itseensä Ukrainan itäiset Donetskin ja Luhanskin alueet. Asiasta on ”luotettaviin tiedustelutietoihin” vedoten kertonut maanantaina Yhdysvaltain Etyj-lähettiläs Michael Carpenter, joka kertoi valtausyrityksen tapahtuvan toukokuun puolivälin tienoilla.

Muina vaihtoehtoina pidetään Odessan hyökkäyksen vahvistamista sekä Mariupolin julistamista täysin vallatuksi.

2. toukokuuta Ukrainan presidentin neuvonantaja Oleksi Arestovitš ilmoitti, että Venäjän liikekannallepano olisi Ukrainalle edullinen, sillä se nopeuttaisi Putinin hallinnon luhistumista.

Arestovitšin mukaan Ukrainan liikekannallepano jatkuu 24. toukokuuta asti, jos tilanne sitä vaatii.

Putinin on aiemmin uumoiltu tahtovan saada Ukrainassa jonkinlaisen voiton Venäjällä 9. toukokuuta vietettävään voitonpäivään mennessä. Tällöin Venäjällä juhlitaan Neuvostoliiton toisen maailmansodan aikaista voittoa natsi-Saksasta. Suurempia voittoja ei Venäjälle kuitenkaan ole lähitulevaisuudessa näkyvissä.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on hiljattain sanonut, ettei Venäjä aio päättää sotatoimiaan Ukrainassa voitonpäivään mennessä, vaan sota jatkuu.

”Armeijamme ei aio sovittaa toimiaan keinotekoisesti minkään päivämäärän, kuten voitonpäivän mukaan”, Lavrov sanoi sunnuntaina italialaisen Mediaset-televisiokanavan haastattelussa.

Aiemmin Lavrov on sanonut, että ”sotilasoperaation” päättäminen riippuu sen tavoitteiden saavuttamisesta ja toteutumisesta.