Venäläissotilaiden iäksi on arvioitu keskimäärin 20–25 vuotta. Ukrainalaiset taistelijat ovat kymmenkunta vuotta vanhempia. Ero on merkittävä.

Sen näkee Kiovan seudulla ja Lvivin kaduilla. Sen näkee Ukrainan rautatieasemilla. Asepukuisten miesten olemuksesta sen näkee.

Ja sen näkee toistuvasti uutiskuvista: Ukrainan joukoissa palvelee paljon sotilaita, joilla nuoruuden siloposkiset vuodet ovat jääneet taa. Joskus taistelijat ovat hyvinkin kypsään ikään ehtineitä körmyjä.

”Erään läntisen sotilaslähteen mukaan venäläissotilaat Ukrainassa ovat iältään keskimäärin 20–25 vuotta, verrattuna ukrainalaisten 30–35 vuoteen”, kirjoitti brittilehti Financial Times sodan alkuviikoilla.

Samansuuntaisesti raportoi Helsingin Sanomien toimittaja Jussi Konttinen tuoreessa artikkelissaan: ”Ukrainan joukkojen keski-ikä on 35 vuotta, kun taas Venäjä lähettää sotaan nuorukaisia.”

Konttinen ja valokuvaaja Mika Ranta kohtasivat ukrainalaisessa sotilassairaalassa 55-vuotiaan everstiluutnantin, joka sotii erikoisjoukossa osana 15 kokeneen taistelijan ryhmää.

Kansainvälisestä uutisoinnista löytyy muitakin esimerkkejä Ukrainaa puolustavien sotilaiden ikärakenteesta. Uutistoimisto AFP kertoi viikonloppuna Ukrainan armeijan 81. prikaatista, jonka sotilaita oli palaamassa rintamalta Kramatorskiin saamaan välillä lepoa.

AFP kertoi 21-vuotiaasta luutnantti Jevgen ”Samson” Samoilovista, joka vielä talvella suoritti upseerikurssia Odesan sotilasakatemiassa. Venäjän hyökkäys keskeytti opinnot, ja nyt Samoilov johtaa 130 sotilaan vahvuista komppaniaa. Moni Samoilovin komentoon kuuluvista sotilaista on AFP:n mukaan tuplasti hänen ikäisensä.

Ukrainalaissotilaita kuorma-auton lavalla viime lauantaina lähellä Kramatorskia.

Ukrainassa ei voi olla huomaamatta, kuinka koko kansa on mobilisoitunut yhteisen asian taakse – jos ei taistelemalla ase kädessä niin osallistumalla esimerkiksi avustuskuormien keräämiseen ja perille toimittamiseen. Tätä tehdään sukupuolesta ja iästä riippumatta.

Maasta poistuminen on Ukrainassa kielletty 18–60-vuotiailta miehiltä. Ikähaarukan yläpäässä olevat miehet ovat monesti aluepuolustusjoukoissa, mikä saattaa tarkoittaa avustavia tehtäviä kuten tiesuluilla päivystämistä.

Äkkiseltään voisi ajatella, että erot Venäjän ja Ukrainan joukkojen ikärakenteessa toimisivat hyökkääjän eduksi.

Kaksikymppisenä ihminen on fyysisen kehityksensä huippukohdassa. Nopeus ja kestävyys ovat keskimäärin paremmat kuin kolmekymppisillä, saati vielä varttuneemmilla.

Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Joukkojen ikärakenne saattaa olla ukrainalaisille jopa valtti.

Venäläiset nuoret miehet on lähetetty sotaan, jonka tarkoituksesta heillä ei välttämättä ole mitään käsitystä. Tämä lienee osasyynä moraalikatoon, josta Venäjän joukot ovat jättäneet jälkeensä runsaasti todistusaineistoa.

Nuoret sotilaat ovat myös helpommin komennettavissa surman suuhun. Tuhannet parikymppiset venäläiset lienevät korventuneet panssarivaunuihinsa, koska taitamattomat tai peräti piittaamattomat upseerit ovat käskeneet heitä etenemään typerällä tavalla.

Ukrainan joukoissa sodan tarkoituksesta ei sen sijaan ole mitään epäselvyyttä. Motivaatio on aivan eri luokkaa kuin venäläisillä, eikä se sinänsä liity ikään.

Monilla etenkin yli 25-vuotiailla ukrainalaisilla on venäläisiin hyökkääjiin verrattuna yksi etu lisää: sotilaskokemus. Sadattuhannet ovat olleet yhden tai useamman komennuksen verran Itä-Ukrainan juoksuhaudoissa. Itä-Ukrainassa on käyty sotaa vuodesta 2014 lähtien, joskaan ei yhtä kiivasta kuin nyt.

Tärkeää – joskin hankalasti todennettavaa – on elämäntilanteen vaikutus kolme-nelikymppisten taistelutahtoon.

Henkilökohtaiset panokset ovat ehtineet kasvaa iän karttuessa. Ajatus kotimaan puolustamisesta on saattanut laventua.

On ehkä puoliso, on ehkä lapsia, on ehkä omakotitalo eli oma kotitalo, on ehkä asuntolaina, on ehkä urheiluseuran hallituksen jäsenyys, on ehkä vuosien lujittamat siteet ystäviin, on ehkä vahvistunut tunne omista juurista.

Kolmekymppiselle on kertynyt elämänkokemusta, jota kaksikymppisellä ei vielä voi olla. Elämänkokemus edesauttaa viileää harkintaa eli eliminoi rämäpäisyyttä.

Kolmekymppinen ei enää ajattele olevansa kuolematon.