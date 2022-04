Ulkoministeri Blinken: Yhdysvallat tukee voimakkaasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, jos maat päättävät hakea sitä

Aihetta käsiteltiin Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasianvaliokunnassa.

Yhdysvaltain ulkoministerin Anthony Blinkenin mukaan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemus on aktiivisessa harkinnassa molemmissa maissa.

New York

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken sanoo Yhdysvaltojen tukevan voimakkaasti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyttä, jos maat päättävät hakea sotilasliittoon.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen ulkoasiainvaliokunnalle torstaina puhunut Blinken kommentoi asiaa vastatessaan edustajainhuoneen jäsenen Jim Costan kysymykseen siitä, mikä on Suomen ja Ruotsin tilanne Nato-jäsenyyden hakemisen suhteen.

Kalifornialainen Costa pohjusti kysymystään toteamalla, miten paljon maailma on kuluneen kahden kuukauden aikana muuttunut. Blinken vahvisti olevansa yhtä mieltä Costan kanssa siitä, että maailma on muuttunut ja totesi, että molempien maiden vahva kiinnostus liittyä Natoon on osoitus juuri tästä.

Blinken jatkoi sanomalla, että Yhdysvallat seuraa Suomen ja Ruotsin päätöksen tekemistä.

– Ja jos ne päättävät hakea, me tuemme sitä voimakkaasti, Blinken sanoi.

Costan esittämään jatkokysymykseen aikataulusta Blinken vastasi varovaisemmin.

– En voi antaa aikataulua, mutta muotoilen tämän näin: asia on hyvin aktiivisessa harkinnassa molemmissa maissa. Kuten tiedät, edessä on pian Nato-huippukokous, joten odotukseni on, että kuulemme aiheesta lisää huippukokoukseen mennessä.

Naton huippukokous järjestetään Espanjan Madridissa kesäkuun lopussa.

Yhdysvallat on jo aiemmin toistuvasti ilmaissut kannattavansa Naton avointen ovien politiikkaa. Naton jäsenyyttä hakevan maan tulee saada hyväksyntä jäsenyydelle jokaisen Nato-maan parlamentista.

Suomen ja Yhdysvaltain välisiä suhteita ovat kuluneen kevään aikana käyneet Washingtonissa vahvistamassa niin Valkoisessa talossa vieraillut presidentti Sauli Niinistö kuin muun muassa Pentagonissa vieraillut puolustusministeri Antti Kaikkonenkin.