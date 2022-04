Sieppauksia, kidutusta, uusi venäläinen paikallishallinto – Tällaista on elämä Venäjän miehitysvallan alla Ukrainan Hersonissa

Hersonin kaupungissa ja etenkin alueen kylissä on raportoitu sieppauksista, raiskauksista ja kidutuksesta.

Ukrainalaisten elämä venäläismiehittäjän alaisuudessa on parhaassakin tapauksessa ahdistavaa ja piinaavaa, käy ilmi eteläiseltä Hersonin alueelta tulevista tiedoista.

Julmimmillaan miehitys merkitsee sieppauksia, kidutuksia ja raiskauksia. Hersonin alueelta on kertynyt uskottavia todistajanlausuntoja sotarikoksista.

”Herson on elänyt venäläismiehitystä nyt melkein kaksi kuukautta”, toteaa kotikaupunkiinsa jäänyt asukas kirjoituksessaan, jonka riippumaton uutissivusto Meduza julkaisi keskiviikkona.

”Sinä aikana olemme ehtineet käydä läpi kaikki surun vaiheet, torjunnasta hyväksyntään.”

Nimettömänä kirjoittanut todistaja jatkaa:

”Kun terroria on nyt jatkunut kaksi kuukautta, on tullut selväksi, että useimmat kaupunkiin jääneistä ihmisistä pelkäävät niin paljon, että nähdessään Z-kirjaimella merkityn ajoneuvon he yrittävät välittömästi piiloutua venäläissotilaiden katseilta.”

Z-kirjain on venäläishyökkääjien symboli.

Mustanmeren rannikkokaupunki Herson oli ensimmäinen suurkaupunki, jonka Venäjä sai vallattua, kun se oli hyökännyt Ukrainaan helmikuun lopussa.

Hersonia ja samaa nimeä kantavaa oblastia – hallinnollista aluetta – voi pitää ennakkotapauksena ukrainalaisesta alueesta, jonka Venäjä kaavailee liittävänsä pysyvästi itseensä tai jonne se aikoo perustaa nukkevaltion.

Hersonin oblasti on pinta-alaltaan samankokoinen kuin Uusimaa, Varsinais-Suomi ja Häme yhteensä. Venäjä ilmoitti tiistaina, että se on nyt saanut koko Hersonin alueen hallintaansa.

Alueen ympärillä velloo itsepintainen huhu tulevasta ”kansanäänestyksestä”, jonka seurauksena Hersoniin perustettaisiin ”kansantasavalta” eli Venäjän nukkevaltio.

Samasta kehityksestä kielii Venäjän päätös, jonka mukaan Hersonin alueella siirrytään 1. toukokuuta alkaen käyttämään Venäjän ruplaa. Neljän kuukauden siirtymäkauden jälkeen Ukrainan hryvnia lakkaa olemasta käypä valuutta, uutistoimisto Reuters kertoi venäläislähteisiin nojaten.

Ennen sotaa Hersonin kaupungissa oli noin 300 000 asukasta, joista huomattava osa on sittemmin paennut. Jäljelle jääneet kaupunkilaiset eivät ole tyystin alistuneet miehitysvaltaan, sillä Hersonissa on järjestetty toistuvia Ukrainan-mielisiä mielenosoituksia.

Viimeksi keskiviikkona venäläissotilaat hajottivat hersonilaisten protestin kyynelkaasulla ja tainnutuskranaatein. Venäläismiehittäjät eivät siis kohdista Hersonin kaupungin siviileihin täysimittaista, tappavaa väkivaltaa toisin kuin he tekivät esimerkiksi Kiovan seudulla.

Kyynelkaasua (vas.), loukkaantunut mielenosoittaja sekä Ukrainan-mielisiä marssijoita Ukrainan Hersonissa. Kaikki kuvat ovat keskiviikolta, jolloin Hersonissa järjestettiin mielenosoitus Venäjän miehitysvaltaa vastaan.

Tähän viikkoon asti venäläiset antoivat Hersonin kaupungin viranomaisten jatkaa työtään, mutta maanantaina he valtasivat kaupungintalon.

Nyt Hersoniin on istutettu uusi venäläinen paikallishallinto, kertoi laillinen kaupunginjohtaja Ihor Kolihajev kaupungin verkkosivuilla. Kolihajevin lausunto julkaistiin myöhään tiistai-iltana, eikä verkkosivuja ole sen jälkeen päivitetty.

Miehittäjät ovat myös korvanneet ukrainalaiset televisiolähetykset venäläisillä, kertovat uutistoimistot.

Vaikka Hersonin kaupunki on selvinnyt tämän sodan mittapuulla vähällä, siellä on kuitenkin vallalla pulatalous ja pelon ilmapiiri.

Kansainvälisen IWPR-järjestön keräämien todistajanlausuntojen mukaan venäläissotilaat muun muassa anastavat tiesuluilla tavaraa.

Vakavampi ilmiö ovat katoamiset. Hersonin kaupunginhallinnon verkkosivuilla oli vielä torstaina nähtävissä kaavake, jolla kansalainen voi ilmoittaa kadonneesta henkilöstä.

Laajemmalla Hersonin alueella eli maaseudun kylissä ja pikkukaupungeissa tilanne on ilmeisesti paljon pahempi kuin Hersonin kaupungissa.

Uutissivusto Meduza kertoo, että venäläissotilaat ovat hakeneet öisin kodeista ihmisiä, joita epäilevät miehityksen vastaisten protestien järjestäjiksi. Ukrainan viranomaisten mukaan noin 400 ihmistä on otettu kiinni.

”Ne, jotka on päästetty vapaiksi, ovat olleet haluttomia kertomaan kokemuksistaan eivätkä enää ole osallistuneet protesteihin”, Meduzan paikallinen lähde kirjoittaa.

Ainakin kaksi yhdysvaltalaisviestintä on niin ikään selvittänyt Hersonin alueen sotarikoksia.

Uutiskanava CNN kertoo maalaiskylässä asuvan 16-vuotiaan Dashan tarinan. Hän oli kuudennella kuukaudella raskaana, kun venäläissotilaat tulivat heidän kotiinsa. Yksi sotilaista oli humalassa ja väkivaltainen, ja raiskasi Dashan.

Washington Post -lehti puolestaan kertoo, että Hersonin alueelta on tullut päivittäin tietoja sieppauksista, raiskauksista, kidutuksesta ja tappamisesta.

Lehti luettelee esimerkkejä:

”Huhtikuun 19. päivänä Venäjän joukot avasivat tulen Velyka Oleksandrivkan ja Rybaltšen kylissä, tappaen ihmisiä ja vaurioittaen koteja, kertoi Hersonin alueen syyttäjänvirasto. Viikkoa aiemmin Pravdynen kylässä Venäjän joukot ampuivat asuintalossa kuoliaaksi seitsemän ihmistä.”

Murhatyön jälkeen venäläissotilaat räjäyttivät talon, jossa heidän tappamiensa ihmisten ruumiit olivat yhä sisällä. Tarkoitus oli kaiketi peittää sotarikoksen jäljet.

Lukuisissa ukrainalaislähteissä kuten Ukraine Today -sivustolla on puolestaan kerrottu, että Kahovkan kaupungissa – noin sadan kilometrin päässä Hersonin kaupungista – miehittäjät ovat perustaneet paikalliselle poliisiasemalle pidätyskeskuksen, jossa vangittuja kidutetaan.

Tiedot Hersonin alueelta ovat hajanaisia, ja niitä on mahdoton tarkistaa. Muualta Ukrainasta paljastuneiden tapausten valossa on kuitenkin perusteltua olettaa, että raskaatkin syytökset pitävät paikkansa ja että ne ovat todennäköisesti vasta jäävuoren huippu.