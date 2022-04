YK:n pääsihteeri: "Tarvitsemme välittömästi humanitaarisia käytäviä – mahdolliset sotarikokset tutkittava"

USA:n puolustusministeri lupaa Yhdysvaltojen tekevän kaikkensa, jotta Ukraina voittaisi sodan.

Moskova/Kiova

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres vaatii Venäjää ja Ukrainaa toimimaan yhdessä humanitaaristen käytävien avaamiseksi Ukrainaan.

– Tarvitsemme välittömästi humanitaarisia käytäviä, jotka ovat aidosti turvallisia ja tehokkaita, Guterres sanoi lehdistötilaisuudessa Moskovassa tavattuaan Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin.

Guterres kertoi ehdottaneensa, että Venäjä, Ukraina ja YK perustaisivat humanitaarisen ryhmän, joka etsisi mahdollisuuksia turvakäytävien avaamiselle.

YK:n pääsihteeri vaati myös puolueetonta tutkintaa mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa.

– Olen huolissani toistuvista raporteista, jotka kertovat kansainvälisen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkomuksista sekä mahdollisista sotarikoksista. Ne vaativat puolueetonta tutkintaa luotettavuuden takaamiseksi, Guterres jatkoi.

Venäjän ulkoministeri Lavrov väittää, että Venäjä on valmis tekemään yhteistyötä YK:n kanssa Ukrainan siviilien auttamiseksi.

– Ensisijainen tavoitteemme on suojella siviiliväestöä. Olemme valmiita työskentelemään YK:n kanssa helpottaaksemme siviiliväestön ahdinkoa, Lavrov sanoi lehdistötilaisuudessa.

Guterresin on tarkoitus tavata Moskovan vierailullaan myös presidentti Vladimir Putin. Tapaaminen järjestyy Guterresin pyynnöstä, joka on useaan otteeseen vaatinut tulitaukoa Ukrainaan.

Ylihuomenna torstaina Guterresin on määrä vierailla Kiovassa ja keskustella muun muassa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa. Zelenskyi on arvostellut Guterresia siitä, että pääsihteeri vierailee ensin Venäjällä ja vasta sitten Ukrainassa.

USA:n puolustusministeri: Teemme kaikkemme, että Ukraina voittaisi sodan

Yhdysvaltain ulkoministerin Lloyd Austinin mukaan Yhdysvallat on valmis tekemään kaikkensa auttaakseen Ukrainaa saamaan tarvitsemansa aseet. Austin isännöi Saksassa Ramsteinin lentotukikohdassa pidettävää kymmenien maiden kokousta, jossa on tarkoitus koordinoida Ukrainalle annettavaa aseapua.

Suomea kokouksessa edustaa puolustusministeriön kansliapäällikkö Esa Pulkkinen.

Kokouksen avanneen Austinin mukaan Ukraina uskoo kykenevänsä voittamaan sodan ja "niin uskovat myös kaikki täällä".

Saksan puolustusministeri Christine Lambrecht vahvisti kokouksessa Saksan vihdoin suostuvan myös raskaiden aseiden toimittamiselle Ukrainaan. Saksan Ukrainalle lupaamat Gepard-ilmatorjuntapanssarit eivät ministerin mukaan tule Saksan armeijan Bundeswehrin rajallisista varastoista, vaan saksalaiselta aseteollisuudelta.

– Ukraina tilaa, Saksa maksaa, Lambrecht tiivisti.

On kuitenkin epäselvää, kuinka nopeasti kahdella 35-millisellä ilmatorjuntakanuunalla varustetut Gepardit saadaan ukrainalaisten avuksi. AFP:n lähteiden mukaan Krauss-Maffei Wegmann -yhtiön varastossa olevat panssarit poistettiin käytöstä jo kymmenen vuotta sitten ja ne pitää päivittää teknisesti ennen käyttöönottoa.

YK ennustaa pakolaismäärän nousevan yli 8 miljoonaan

Saksalaismedioiden mukaan Saksa on myös suostunut kouluttamaan ukrainalaissotilaita saksalaisvalmisteisten panssarihaupitsien käyttöön. Näitä aseita (Panzerhaubitze 2000) Ukraina saa Hollannista

Samaan aikaan kun Saksassa keskusteltiin aseista, jatkuivat diplomaattiset keskustelut Moskovassa, missä YK:n pääsihteeri Antonio Guterres tapaa Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja presidentti Vladimir Putinin.

Guterres sanoi ennen tapaamisia pyrkivänsä etsimään keinoja, joilla Ukrainaan saataisiin mahdollisimman nopeasti aikaa tulitauko.

Ennen Moskovaa Guterres vieraili Turkissa, jonka presidentti Recep Tayyip Erdogan soitti tiistaina Putinille ja tarjoutui jälleen tämän ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin tapaamisen isännäksi. Ukraina on puolestaan arvostellut Guterresia siitä, että tämä käy ensin Moskovassa ja vasta sitten Kiovassa ensi torstaina.

YK ennustaa yhteensä noin 8,3 miljoonan ukrainalaisen joutuvan pakenemaan sotaa Ukrainan naapurimaihin. Pakolaisjärjestö UNHCR:n mukaan tähän mennessä Ukrainan rajat on jo ylittänyt 5,2 miljoonaa pakenijaa. UNHCR:n mukaan pakolaistilanne on hyvin dynaaminen ja on mahdotonta arvioida, koska pakolaisten määrä nousee yli kahdeksaan miljoonaan.

Maailmanjärjestö ilmoitti tänään yli kaksinkertaistavansa maaliskuun alussa tekemänsä Ukrainan apuvetoomuksen summan 2,25 miljardiin dollariin eli 2,1 miljardiin euroon. Humanitaarisen avun viraston OCHA:n mukaan tilanne Ukrainassa on entisestään pahentunut.

Tanskalaisasiantuntija: Venäjä ehkä valmistautuu irtautumaan sodasta

Lavrov herätti maanantaina huomiota venäläismedioille antamaan haastattelulla, jossa hän väitti, että kolmannen maailmansodan uhka on todellinen ja että Nato vain "kaataa bensaa liekkeihin" toimittamalla Ukrainalle aseita.

Uutistoimisto Ritzaun haastattelema tanskalainen puolustusasiantuntija toppuuttelee liiallista huolestumista Lavorvin puheista ja ydinsodan vaarasta. Sotilasanalyytikko Anders Puck Nielsenin mukaan Lavrovin varoittelut kolmannesta maailmasodasta voi toki tulkita uhkailuna länsimaita kohtaan, mutta kyse voi olla myös valmistautumisesta sodasta irtautumiseen – pakon edessä.

– Toinen tulkinta on se, että tässä on kyse venäläisten valmistamisesta siihen, että Venäjä ei kykene toteuttamaan suuria visioitaan. Että on pakko olla vastuullinen ja ehkä jopa vetäydyttävä, jotta kolmas maailmasota voidaan välittää, Puck Nielsen sanoo.

Kiinan ulkoministeriön edustaja: Kukaan ei halua kolmatta maailmansotaa

Kiinan ulkoministeriön edustaja sanoo, ettei kukaan halua nähdä kolmannen maailmansodan syttyvän. Wang Wenbin puhui toimittajille sen jälkeen, kun Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov oli varoittanut televisiohaastattelussa ydinsodan olevan todellinen uhka.

Kiinan ulkoministeriön edustaja Wang sanoi Kiinan toivovan, että osapuolet "pysyvät rauhallisina ja pidättyväisinä" ja "pääsevät sopuun mahdollisimman pian välttääkseen raskaammat seuraukset Euroopalle ja maailmalle".