Yli miljoona ukrainalaista palannut kotimaahansa, Ukrainan rajavartiosto kertoo

Kiova

Noin 1,1 miljoonaa ukrainalaista on palannut kotimaahansa Venäjän hyökkäyksen alettua helmikuun lopulla, Ukrainan rajavartioston edustaja on kertonut toimittajille.

YK:n mukaan Ukrainasta on paennut Venäjän hyökkäyssotaa jo noin viisi miljoonaa ihmistä.

Maan rajojen ulkopuolelle lähteneistä 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Ukrainassa 18–60-vuotiaat miehet on kutsuttu sodan vuoksi asevoimien palvelukseen, eivätkä he ole voineet lähteä maasta.

Lähes kaksi kolmasosaa kaikista Ukrainan lapsista on joutunut lähtemään kodeistaan, mukaan lukien kodeistaan maan rajojen sisällä toisaalle paenneet.