Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan Mariupolin viimeisten ukrainalaisten joukkojen eliminointi merkitsisi loppua Ukrainan neuvotteluille Venäjän kanssa.

Venäjä on vihjannut Ukrainan eteläosassa sijaitsevan Mariupolin satamakaupungin lopullisen valtaamisen olevan lähellä. Venäläisuutistoimisto Tassin mukaan Venäjän puolustusministeriön edustaja väitti lauantaina, että Mariupolin kaupunkialueet olisi tyhjennetty lähestulkoon täysin Ukrainan puolesta taistelevista joukoista.

Tassin mukaan venäläinen kenraalimajuri kertoo, että ukrainalaisia taistelijoita olisi enää Azovstalin metallitehtaalla, joka puolestaan olisi Venäjän saartama. Tehtaalta hakee suojaa hänen mukaansa korkeintaan 2 500 ihmistä.

Venäjän väitteistä on kertonut englanniksi ainakin uutistoimisto AFP ja yhdysvaltalaislehti The New York Times.

Taistelut strategisesti tärkeästä Mariupolista ovat jatkuneet käytännössä helmikuun lopulla Venäjän käynnistämän hyökkäyssodan alusta alkaen. Venäjä yrittää vallata kaupungin luodakseen reitin oman alueensa ja Krimin välille.

Ukrainan joukot ovat ankarasta hyökkäyksestä huolimatta puolustaneet asemiaan kaupungin laajoilla tehdasalueilla. Kaupungin siviiliasukkaiden tilanne saarretussa kaupungissa on erittäin vaikea, ja ihmiset näkevät jo nälkää.

The New Yorkin Timesin mukaan paikallisviranomaiset ovat kertoneet tuhansien siviilien kuolleen kahdeksan viikkoa kestäneiden pommitusten aikana. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman WFP:n johtaja puolestaan on varoittanut, että satamakaupunkiin jumiin jääneet siviilit ovat vaarassa nääntyä hengiltä.

Venäläisjoukkoja on syytetty sotarikoksista myös Mariupolissa. Venäjän on kerrottu hyökkäyssotansa aikana muun muassa iskeneen kaupungissa useisiin siviilikohteisiin ja muun muassa sairaaloihin.

Kaupungin viranomaiset ovat kertoneet valtaosan kaupungista tulleen tuhotuksi, ja Itä-Ukrainan Donetskin alueen kuvernööri sanoi perjantaina venäläisjoukkojen ”pyyhkineen Mariupolin maan päältä”.

”Tilanne Mariupolissa on edelleen niin vakava kuin mahdollista”, Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan sanoi tuoreeltaan julkaistussa lausunnossaan ja kuvaili tilanteen olevan yksinkertaisesti epäinhimillinen.

”Venäjä yrittää tahallaan tuhota kaikki, jotka ovat Mariupolissa”, hän lisäsi.

Presidentti ei sen sijaan ottanut puheessaan kantaa Venäjän väitteisiin siitä, että venäläisjoukot olisivat liki tyhjentäneet Mariupolin ukrainalaisjoukoista.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n mukaan Zelenskyi kertoi kuitenkin aiemmin lauantaina, että ukrainalaisjoukoilla on hallussaan vain pieni osa Mariupolia. Hän kertoi hallintonsa olevan päivittäisessä yhteydessä Mariupolin puolustajiin.

Aiemmin lauantaina Zelenskyi sanoi myös, että Mariupolin viimeisten ukrainalaisten joukkojen eliminointi merkitsisi loppua Ukrainan neuvotteluille Venäjän kanssa.

”Silloin joudumme umpikujaan, koska me emme neuvottele alueestamme tai ihmisistämme”, presidentti sanoi Ukrainska Pravda -verkkolehdelle.

Ukraina ja Venäjä ovat pitäneet yhteyttä sodan alusta lähtien, mutta matalalla tasolla käytyjen keskustelujen tulokset ovat jääneet vähäisiksi. Venäjän presidentti Vladimir Putinin kerrotaan jo sanoneen, että hän uskoo neuvottelujen päätyneen umpikujaan.

Putinin maanantaina Moskovassa tavannut Itävallan liittokansleri Karl Nehammer mielestä venäläispresidentti uskoo sodan olevan tarpeellinen maansa tulevaisuuden kannalta.

”Uskon hänen olevan omassa sotalogiikassaan”, Nehammer sanoi uutiskanava NBC:n haastattelussa, josta julkaistiin osia lauantaina.

”Luulen, että hän uskoo olevansa voittamassa sodan”, Nehammer lisäsi.

Nehammer kertoi maanantaina, että tapaaminen Putinin kanssa oli ”suora, avoin ja vaikea”. Tuolloin hän vielä sanoi Putinilla olevan ”selvästi yhä luottamusta” Turkissa järjestettäviin neuvotteluihin Venäjän ja Ukrainan välillä.

Liittokansleri tapasi Putinin ennen Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan Moskvan uppoamista, jonka on nähty olevan vähintäänkin merkittävä symbolinen tappio Venäjälle.

Moskvalla on ollut noin 500 vahvuinen miehistö, mutta heidän kohtalostaan ei ole juuri saatu tietoja.

Lauantaina Venäjän puolustusministeriö julkaisi 30-sekuntisen videon, jolla väitettiin esiintyvän torstaina uponneelta alukselta pelastettuja miehistön jäseniä. Moskvan miehistön väitetyt jäsenet tapasivat videolla Venäjän laivaston komentajan.

Asiasta ovat kertoneet AFP:n lisäksi muun muassa yhdysvaltalaiskanava CNN ja Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Venäjä on väittänyt uppoamisen olleen seurausta tulipalosta. Ukraina on sen sijaan kertonut osuneensa alukseen kahdella Neptune-merimaaliohjuksella, ja Yhdysvaltain puolustusministeriö on niin ikään sanonut ukrainalaisten ohjusten osuneen alukseen.

AFP:n mukaan Venäjä on väittänyt aiemmin kaikkien miehistön jäsenten pelastuneen. BBC:n mukaan tätä ennen ei ole esitetty mitään todisteita siitä, että Moskvan miehistöä olisi kuitenkaan selvinnyt hengissä.

Ukrainan sisäministeriö on sen sijaan sanonut, että Moskva-aluksen päällikkö Anton Kuprin olisi kuollut iskun seurauksena

Laivaston komentajan kerrotaan tuoreeltaan sanoneen, että miehistö ”jatkaisi palvelustaan”.