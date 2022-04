Ukrainan rikkain mies lupaa rakentaa Mariupolin uudelleen Ukrainan voiton jälkeen – Rinat Ahmetov on teräs­oligarkki, jonka tehdas­alueesta on tullut sodan näyttämö

Värikkään oligarkin Rinat Ahmetovin terästehtaat joutuivat sodan näyttämöksi, mutta miljardöörillä on muitakin liiketoimia.

Venäjän joukot valtasivat perjantaina Iljitšin terästehtaan Mariupolin satamakaupungissa. Lauantaina taisteluja käytiin Azovstalin terästehtaan alueella kaupungin keskustan kupeessa, Asovanmeren rannalla. Kaupunkia puolustavat joukot olivat kätkeytyneet valtavaan tehdassokkeloon, ja oli epäselvää, aikooko Venäjä pommittaa koko tehdasalueen maan tasalle.

Azovstalin terästehtaan tuotantolaitoksia näkyy Mariupolin sodan moukaroimassa maisemassa maaliskuun lopussa.

Yhteen kasvaneet terästehtaat muodostavat 11 neliökilometrin neuvostoliittolaisen teollisuusmaiseman, joka jatkuu kilometrien mittaisena rannikolta sisämaahan. Euroopan suurin terästehdasalue on Andrei Tarkovskin Stalker-elokuvasta tuttua maisemaa: savua, pölyä, ruostetta, loputtomia putkistoja ja kosteita tunneleita.

Tehtaat kuuluvat Ukrainan rikkaimman miehen Rinat Ahmetovin, 55, Metinvest-yhtiölle. Ahmetov julkaisi lauantaina tiedonannon, jossa hän lupasi rakentaa tehtaidensa lisäksi koko Mariupolin uudelleen, kun vihollinen on voitettu.

”Mariupol on maailmanluokan tragedia ja esimerkki sankaruudesta”, Ahmetov vastasi lauantaina uutistoimisto Reutersin tiedusteluun, kuinka Metinvestin ja sen tehtaiden käy.

”Minulle Mariupol on aina ollut ukrainalainen kaupunki. Uskon, että urheat sotilaamme puolustavat kaupunkia vaikka ymmärrän, kuinka vaikeaa ja raskasta se on.”

Rinat Ahmetov vuonna 2006 Alueiden puolueen vaalitilaisuudessa.

Tässä puhuu se Ahmetov, joka syntyi Ukrainan Vuoden 2004 niin kutsutun oranssin vallankumouksen jälkeen. Nykyinen Ahmetov on melko erilainen ihminen kuin se Rinat Ahmetov, joka syntyi syyskuun 21.9.1966 Donetskissa volgantataarilaiseen kaivosmiehen ja kauppa-apulaisen perheeseen.

Ahmetov oli Neuvostoliiton romahtaessa hyvissä asemissa, sillä hän oli värväytynyt jo 1980-luvun puolivälissä donetskilaisen tataariliikemiehen Ahat Braginin leipiin ja kohonnut tämän mafiahahmon läheiseksi avustajaksi.

Bragin kuoli vuonna 1995 pommi-iskussa jalkapallojoukkue Šahtar Donetskin tuolloisella stadionilla. Isku oli kilpailevan rikollisryhmän tekosia ja siinä kuoli kuusi Braginin henkivartijaa. Ahmetov oli kertomansa mukaan tulossa paikalle myöhässä ja jäi onnen kaupalla henkiin. Hän peri entisen työnantajansa tehtävän jalkapalloseuran puheenjohtajana.

Tarmokas nuori mies ryhtyi haalimaan yhteyksiensä avulla yksityistettävää omaisuutta. Hän nousi nopeasti Ukrainan rikkaimpien oligarkkien joukkoon ja ukrainalaiseen tapaan hän oli mukana myös politiikassa. Siellä liittolainen oli Donetskin oma poika, myöhempi pääministeri ja presidentti Viktor Janukovytš. Ahmetov valittiin vuosituhannen alussa muutamaksi vuodeksi Ukrainan parlamenttiin Janukovytšin Alueiden puolueen edustajana.

Rinat Ahmetov luovutti Donetsk Šahtarin pelipaidan presidentti Viktor Janukovytšille Kiovassa joukkueen Uefa-cupmestaruuden kunniasi järjestetyssä tilaisuudessa toukokuussa 2009.

Janukovytš hävisi oranssin vallankumouksen pyörteissä presidentinvaalit länsimieliselle Viktor Juštšenkolle. Ahmetov huomasi mistä tuuli kävi, ja teki hyvin samantapaisen muodonmuutoksen kuin millaista Venäjän aikoinaan rikkain mies Mihail Hodorkovski yritti huonolla menestyksellä vuosituhannen alussa.

Ahmetovista tuli verojen ja avoimen kirjanpidon suuri ystävä ja samalla Ukrainan suurin hyväntekeväisyyden harjoittaja. Muotoaan muuttanut Ahmetov vältti nopeasti syytökset korruptiosta ja väärinkäytöksistä.

Ukrainan nykyisen presidentin Volodymyr Zelenskyin kotikaupungin Kryvyi Rihin teräsjätti Kryvorižstal kuvaa hyvin aikojen ja Ahmetovin muutosta. Ahmetov osti tehtaan valtiolta 2004 yhdessä ex-presidentti Leonid Kutšman vävyn Viktor Pintšukin kanssa 800 miljoonalla dollarilla. Seuraavana vuonna epäilyttävä yksityistäminen pantiin uusiksi ja intialainen teräskeisari Lakshmi Mittal maksoi siitä 4,8 miljardia dollaria.

Ahmetov piti kuitenkin välinsä Janukovytšiin kunnossa. Ukrainan rikkaimmaksi kohonnut liikemies sijoitti jatkuvasti kotiseudulleen, ja ennen vuoden 2012 jalkapallon EM-kisoja kisakaupunki Donetsk ehostettiin varsinaiseksi hiilikaivosalueen helmeksi Ahmetovin rahoilla.

Azovstalin tehtaan työntekijät osoittivat mieltään Itä-Ukrainan separatistijoukkojen sotatoimia vastaan Mariupolissa toukokuussa 2014.

Katastrofin merkit olivat ilmassa, kun Venäjän tukemat separatistit miehittivät Donetskin aluehallintorakennuksen huhtikuun alussa 2014. Ahmetov syöksyi paikalle ja yritti sovitella separatistien ja Ukrainan väliaikaisen hallituksen välejä parhaansa mukaan yöllisissä maratonneuvotteluissa.

Mikään ei auttanut. Ahmetov joutui jättämään maaseutukartanonsa Donetskin kupeessa uusien konnien käsiin. Miljardöörin omistama Donetsk Šahtar -joukkue siirsi kesällä 2014 päämajansa Kiovaan ja kotikenttänsä Lviviin. Uuden ja komean Donetskin jalkapallostadionin ikkunat jäivät työttömien pyssypoikien kivitettäviksi.

Heinäkuussa 2014 Donbass-areenan marmoripallon ympärillä Donetskissa on hiljaista, Donetsk Šahtar -joukkue on muuttanut Lviviin.

Donbasin sodan aikana Ahmetov jakoi humanitaarista apua alueelle rahojaan säästelemättä. Hänellä oli yhä laajaa liiketoimintaa separatistialueiden rajoilla kuten Avdijivkassa, jossa on valtava koksaamo. Mariupolin puolustuksesta separatisteja ja Venäjää vastaan vastasivat omalta osaltaan myös Ahmetovin tehdastyöläisten kodinturvajoukot.

Miljardöörin välit olivat hyvät niin presidentti Petro Porošenkoon kuin aluksi myös uuteen presidenttiin Zelenskyihin. Vähitellen miesten välit kylmenivät eikä ihme, sillä Ahmetov edusti juuri sitä oligarkkien Ukrainaa, jota vastaan Zelenskyi julisti taistelevansa.

Riita tuli julki viime marraskuun lopussa, kun Zelenskyi väitti yllättäen Venäjän tiedustelupalvelujen yrittävän värvätä Ahmetovia vallankaappauksen puuhamieheksi. Ahmetov puolestaan julkaisi kiukkuisen tiedotteen, jossa kertoi olevansa isänmaallinen ukrainalainen, jota ei osteta.

Metinvest on joutunut viime aikoina perumaan toimitussopimuksiaan ja maksamaan sopimussakkoja. Ahmetovin SCM-omistusyhtiöllä on kuitenkin hallussaan yrityksiä lukuisilta toimialoilta eivätkä Ahmetovin rahat siten heti lopu. Hänen nettovarallisuutensa on Forbes-lehden mukaan edelleen huomattavat 3,9 miljardia dollaria ja luottoakin toistaiseksi löytynyt.

Ahmetov on naimisissa itseään vuotta vanhemman Lilija Smirnovan kanssa ja pariskunnalla on kaksi poikaa. Perheen omaisuuksiin kuuluu muun muassa yli 200 miljoonan dollarin hintainen asunto Lontoossa.

Ahmetovin yksityiskoneen kerrottiin nousseen ilmaan Kiovan Sikorskyn kentältä ennen Venäjän hyökkäystä, mutta Ahmetov itse palasi saman tien kotiin Kiovaan.