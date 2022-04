Filippiineillä kuollut lähes 60 ihmistä trooppisen myrskyn aiheuttamissa maanvyörymissä ja tulvissa

Baybay

Filippiinien tulvien ja maanvyörymien vuoksi on kuollut ainakin 58 ihmistä, kertoivat maan viranomaiset keskiviikkona.

Pahiten trooppisen myrskyn seurauksista on kärsinyt Filippiinien keskiosassa sijaitsevan Leyte-saaren väestö. Paikallisviranomaisten mukaan ainakin 47 ihmistä on kuollut ja 27 on kadoksissa Leytellä sijaitsevan Baybayn kaupungin lähialueilla.

Trooppinen myrsky Megi saapui saarivaltioon viikonloppuna. Neljä kuukautta aiemmin Rai-taifuuni aiheutti Filippiineillä 400:n ihmisen kuoleman ja jätti satojatuhansia kodittomaksi.