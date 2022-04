Brittilehti The Times arvioi Suomen ja Ruotsin liittyvän Natoon kesään mennessä: ”Valtava strateginen kömmähdys Venäjältä”

Britannian suurimpiin sanomalehtiin kuuluva The Times arvioi maanantaina aamulla julkaistussa artikkelissaan, että Suomi ja Ruotsi ovat liittymässä Natoon kesään mennessä.

Artkkelin mukaan ”on odotettavissa” että Suomi jättää liittymishakemuksensa Natoon kesäkuussa ja Ruotsi seuraa perässä.

The Times kertoo yhdysvaltalaisten hallituslähteidensä todenneen, että tilanne on Venäjältä ”valtava strateginen kömmähdys”. Suomen ja Ruotsin kääntyminen nopeasti Nato-myönteisiksi on käytännössä Ukrainan sodan seurausta.

Jutussa mainitaan muun muassa Naton yleinen kannatus Suomessa – gallupien mukaan maaliskuussa jo 62 prosenttia kansalaisista kannattaa jäsenyyden hakemista – sekä Helsingin Sanomien 28. helmikuuta julkaistu pääkirjoitus, jossa todettiin ettei Suomella ole Venäjän kanssa mitään erityiseen ymmärrykseen tai henkilökohtaiseen luottamukseen perustuvaa erityissuhdetta.

Lisäksi The Timesin artikkelissa siteerattiin pääministeri Sanna Marinin viikon takaista puhetta. ”Meidän on nyt vakavasti pohdittava omaa asemoitumistamme ja suhtautumistamme sotilaalliseen liittoutumiseen. Tämä on tehtävä huolellisesti, mutta ripeästi – käytännössä tämän kevään kuluessa”, Marin sanoi tuolloin.