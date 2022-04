Zelenskyi vaati YK:ta toimimaan välittömästi. Hän muistutti, että Venäjällä on YK:n turvallisuus­neuvostossa veto-oikeus äänestyksissä. Zelenskyi sanoi, että Venäjä on muuttamassa sen ”oikeudeksi kuolla”.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kuvaili Butšan joukkosurmia YK:n turvallisuus­neuvostossa tiistaina. Zelenskyi syytti tapahtumista Venäjää voimakkain sanankääntein.

”Ei ole yhtäkään rikosta, jota he [venäläiset] eivät tekisi. Venäjän joukot etsivät ja tarkoituksella tappoivat kenet tahansa, joka palveli maatamme”, Zelenskyi sanoi The Guardianin mukaan.

Hänen mukaansa hyökkääjän joukot ampuivat ihmisiä kaduille. Osa heitettiin kaivoihin, osa tapettiin asuntoihinsa kranaattitulessa, Zelenskyi sanoi.

”Autoissa istuneita siviilejä murskattiin tankeilla vain heidän [venäläisten] huvituksekseen. He repivät heidän raajansa, viilsivät kurkkunsa. Naiset raiskattiin ja tapettiin lastensa edessä.”

Kaupungista on löydetty venäläisjoukkojen lähdön jälkeen siviilien ruumiita kädet selän taakse sidottuna ja teloitettuna. Kaupunkilaisia oli myös kidutettu ja ammuttu umpimähkään.

Presidentin mukaan Venäjä yrittää muuttaa ukrainalaiset ”hiljaisiksi orjiksi”, uutistoimisto Reuters kertoo. Zelenskyi vaati YK:ta toimimaan välittömästi ja Venäjän asettamista vastuuseen hirmuteoistaan.

Zelenskyi myös muistutti, että Venäjällä on YK:n turvallisuus­neuvoston äänestyksissä veto-oikeus, jonka se on muuttamassa ”oikeudeksi kuolla”. Hän vaati YK:ta uudistumaan, jotta se voisi toimia tehokkaasti.

Yhdysvaltain YK-suurlähettiläs Linda Thomas-Greenfield puolestaan sanoi, että Venäjän läsnäolo YK:n ihmisoikeus­neuvostossa on vaarallista ja se horjuttaa koko neuvoston uskottavuutta. Hänen mukaansa jatkuvasti kertyy lisää todistusaineistoa siitä, ettei Venäjän pitäisi olla mukana ihmisoikeus­neuvostossa.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui YK:n turvallisuus­neuvostossa tiistaina.

Zelenskyi vieraili Butšassa maanantaina. Hän on kuvaillut tapahtumia kansanmurhan yritykseksi ja vaatinut Venäjää tilille sotarikoksista. Presidentti on vaatinut myös lisää aseapua Ukrainaan länneltä.

Venäjä on kiistänyt osallisuutensa Butšan surmiin ja väittänyt, että niiden takana on Ukrainan ”valehyökkäys”. Venäjä on kertonut tuovansa YK:n turvallisuusneuvostoon ”empiiristä todistusaineistoa” siitä, että länsimaiden väitteet Butšasta eivät ole totta.

Ukrainan tiedustelupalvelu on julkaissut listan Butšassa olleista noin 1 600 venäläissotilaasta.

YK:n pääsihteeri António Guterres sanoi kokouksen alussa, että Ukrainan sota on yksi kansainvälisesti vaikeimmista haasteista koskaan. Hän sanoi, ettei koskaan unohda näkyä Butšassa ja vaati tapahtumista riippumatonta tutkimusta.

YK:n poliittisten asioiden johtaja Rosemary DiCarlo sanoi kokouksessa, että YK on saanut luotettavia tietoja siitä, että Venäjä olisi käyttänyt rypälepommeja asutusalueilla ainakin 24 kertaa. DiCarlo sanoi, että YK tutkii myös syytöksiä, joiden mukaan ukrainalaisjoukot olisivat käyttäneet rypälepommeja.

YK etsii myös vahvistusta väitteille, joiden mukaan venäläisjoukot olisivat syyllistyneet joukkoraiskauksiin ja raiskanneet ihmisiä lasten edessä.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen ja EU:n ulkosuhteiden korkea edustaja Josep Borrell matkustavat myöhemmin tällä viikolla Kiovaan tapaamaan Zelenskyiä.