Useiden länsimaiden ja EU:n johtajat vaativat mahdollisten sotarikosten tutkimista Ukrainassa sen jälkeen, kun julkisuuteen tuli järkyttäviä tietoja venäläisjoukkojen tekemistä julmuuksista niiden vetäydyttyä Kiovaa ympäröiviltä alueilta.

Ukrainan pohjoisosista vetäytyvät venäläisjoukot jättivät jälkeensä ruumiita ja valtavia tuhoja.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel lupasi Twitterissä Venäjälle lisää pakotteita ja Ukrainalle lisää tukea. Hän sanoi olevansa järkyttynyt Butshan kaupungista tulleista valokuvista.

Michel käytti tviitissään aihetunnistetta ”Butshan verilöyly”.

Michelin mukaan EU auttaa Ukrainaa ja kansalaisjärjestöjä kerätäkseen todisteita, joita voidaan käyttää kansainvälisissä tuomioistuimissa.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Josep Borrell niin ikään vakuutti Twitterissä EU:n jatkavan tukeaan Ukrainalle. Hän onnitteli Ukrainaa Kiovan seutujen vapauttamisesta ja sanoi olevansa järkyttynyt Venäjän joukkojen karmeista teoista.

”EU auttaa Ukrainaa sotarikosten dokumentoinnissa”, hän kirjoitti ja lisäsi, että kaikki tapaukset on vietävä YK:n Kansainväliseen tuomioistuimeen (ICJ).

Butshan kaduilla lojuu ruumiita

Ukrainan puolustusministeriö syyttää Venäjän joukkoja siviilien mielivaltaisista teloituksista Butshassa. Kaupungin pormestari kertoi myös, että jopa 280 ihmisen ruumiit on haudattu joukkohautaan kaupungissa.

Paikalla vierailleet uutistoimisto AFP:n toimittajat kertoivat, että ruumiita näkyy eri puolilla Butshan kaupunkia. Eräällä kadulla he näkivät parikymmentä siviiliasuista ruumista muutaman sadan metrin alueella.

Butshan rakennuksissa on valtavia reikiä, joita räjähdykset ovat jättäneet jälkeensä. Päivittäistavarakauppoja, kahviloita ja koteja on poltettu ja tuhottu, ja kirkon katto on vahingoittunut. Katujen varsilla näkyy luotien rei'ittämiä ja palaneita autoja.

Jäljelle jääneet asukkaat ovat jo niin tottuneita kauhuihin, että he kävelevät kaduilla ruumiiden ohi juuri niitä vilkuilematta.

Venäjän puolustusministeriön mukaan Venäjän joukot eivät ole vahingoittaneet ”ainuttakaan” siviiliä Butshassa. Venäjä myös kutsui kaupungista saatuja uutiskuvia Ukrainan hallinnon ”tuotoksiksi länsimaiselle medialle”.

Niinistö ja Marin tuomitsivat raakuudet

Länsimaissa Butshan tapahtumat tuomittiin yksiselitteisesti. Venäjää vaativat tilille muiden muassa Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken, Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, Saksan liittokansleri Olaf Scholz sekä Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Myös Suomen presidentti Sauli Niinistö sekä pääministeri Sanna Marin tuomitsivat venäläisjoukkojen vetäydyttyä paljastuneet raakuudet Ukrainassa ja vaativat sotarikoksia selvitettäviksi.

”Raportit Venäjän armeijan raakuuksista ja siviilien surmaamisesta Ukrainassa järkyttävät. Rikosten kohteeksi joutuneet siviilit ansaitsevat oikeutta. Suomi tukee Kansainvälisen rikostuomioistuimen roolia tutkinnassa”, Niinistö kirjoitti Facebookissa.

Marin tuomitsi raakuudet Twitterissä:

”Olemme järkyttyneitä niistä julmista ja raakalaismaisista teoista, joita on raportoitu venäläisjoukkojen vetäydyttyä Butshan alueelta ja muualta Ukrainasta. Sotarikokset on tutkittava ja niihin syyllistyneet saatava vastuuseen”, hän kirjoitti.