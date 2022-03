Tällaisia ovat oligarkkien huvilat Ranskan Rivieralla – Täällä on syntynyt The Rolling Stonesin levy ja järjestetty yhdet maailman kalleimmista häistä

Ranskan hallitus kertoi viime viikolla jäädyttäneensä tähän mennessä yli puolen miljardin euron edestä kiinteistöjä Ranskassa.

Roman Abramovitšin omistamaa Château de la Croë -huvilaa on remontoitu vuosien varrella yli 150 miljoonalla eurolla. Kuva on vuodelta 2001, jolloin Abramovitš osti kiinteistön.

Ranskan Rivieran aurinkoiset kaupungit ovat takavuosina houkutelleet monia venäläisiä liikemiehiä hankkimaan hulppeita huviloita Välimeren rannalta.

Luksushuvilat ovat kuitenkin joutuneet nyt syyniin, sillä Venäjän hyökättyä Ukrainaan on useita oligarkkeja vastaan asetettu pakotteita.

Ranskan hallitus kertoi viime viikolla jäädyttäneensä tähän mennessä yli puolen miljardin euron edestä kiinteistöjä Ranskassa. Yhteensä tämä koskee noin 30:tä kiinteistöä, kertoo uutistoimisto Reuters.

Moni venäläisomisteinen huvila sijaitsee Cannesin itäpuolella Antibesin alueella A, joka on tunnettu kuninkaallisten, kuuluisuuksien ja huippuliikemiesten tyyssijana. Myös Nizzan itäpuolella sijaitseva Saint-Jean-Cap-Ferrat on oligarkkien suosiossa.

Moni Rivieralla sijaitsevista kiinteistöistä on hankittu useita vuosia sitten. Nyt EU:n asettamien pakotteiden takia niitä ei voi kuitenkaan enää esimerkiksi myydä, vuokrata tai hyödyntää lainan vakuutena.

Uutistoimisto Bloomberg kokosi yhteen Rivieralla sijaitsevat kiinteistöt, jotka on yhdistetty EU:n sanktioimiin venäläisiin. Tiedot perustuvat julkisiin tietokantoihin, oikeuden päätöksiin ja aiempaan uutisointiin.

Château de la Croë

Noin 2 400 neliömetrin kokoinen huvila sijaitsee Antibesissa niemen kärjessä lähes kahdeksan hehtaarin kokoisella tontilla. Sen omistaa oligarkki Roman Abramovitš, joka osti kiinteistön vuonna 2001.

Château de la Croë rakennettiin 1920-luvun loppupuolella viktoriaaniseen tyyliin alun perin sanomalehti­pohatalle, mutta sen asukkaisiin ovat myöhemmin lukeutuneet muun muassa kruunustaan luopunut Britannian kuningas Edvard VIII.

Tulipalo tuhosi osan huvilasta 1970-luvulla, ja se jäi tyhjilleen vuosikymmeniksi. Abramovitšin tekemien kauppojen jälkeen huvilaa on remontoitu vuosien varrella yli 150 miljoonalla eurolla. Sen katolla on nykyään uima-allas. Huvilalla on myös suuri puutarha.

Forbesin mukaan Abramovitšin omaisuuden arvo on noin 7,9 miljardia dollaria. Hän on jalkapallojoukkue Chelsean ja teräsjätti Evrazin merkittävä omistaja.

Villa Hier

Venäläinen miljardööri Suleiman Kerimov on yhdistetty Antibesin alueella sijaitsevaan luksushuvilaan, Villa Hieriin, jonka tontilla on muun muassa tenniskenttä ja valtava uima-allas.

Ranskalaisviranomaisten mukaan kiinteistö myytiin 127 miljoonalla eurolla vuonna 2008. Huvilalla on kuvattu muun muassa osa elokuvasta Herrasmieshuijarit (1988).

Kerimovia syytettiin vuonna 2017 siitä, että hän olisi hankkinut Rivieralta eri ihmisten nimissä useita kiinteistöjä, myös Villa Hierin, ja näin pyrkinyt kiertämään veroja, kertoi muun muassa The Times -lehti. Kerimov kiisti syytteet, ja ne kaatuivat vuotta myöhemmin. Ranskalaissyyttäjien mukaan tapaus on kuitenkin yhä tutkinnassa.

Kerimov on merkittävä omistaja venäläisessä kultakaivosyhtiö Polyuksessa. Hänen omaisuutensa arvo on noin 10,9 miljardia dollaria, kertoo Forbes.

Kerimov kuuluu presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Villa Altaïr

Niin ikään Antibesin alueellasijaitseva Villa Altaïr -niminen huvila on kenties jäänyt monen mieleen, sillä siellä järjestettiin yhdet maailman kalleimmista häistä. Venäläinen liikemies ja huvilan omistajaksi nimetty Andrei Melnitšenko meni vuonna 2005 huvilalla naimisiin entisen Miss Jugoslavian Aleksandra Kokotovićin kanssa.

Hääjuhliin lennätettiin esiintymään muun muassa maailmanluokan laulajat Whitney Houston ja Christina Aguilera, kertoo Forbes. Huhujen mukaan Melnitšenko olisi myös toimittanut paikalle venäläisen kappelin, joka rakennettiin uudelleen Ranskassa.

Melnitšenko on suuromistaja venäläisessä energiayhtiö Suekissa. Hänen omaisuutensa arvo on Forbesin mukaan 15,5 miljardia dollaria.

Melnitšenko on myös lannoitevalmistaja Eurochemin perustaja, mutta hän vetäytyi hiljattain yrityksen hallituksesta EU:n asettamien pakotteiden takia. Hän on varoittanut maailmanlaajuisen ruokakriisin uhkaavan, ellei sotaa lopeteta.

La Chabanne ja Lusetto

Liikemies Aleksandr Ponomarenko hankki kaksi Saint-Jean-Cap-Ferratissa vierekkäin sijaitsevaa huvilaa vuonna 2008 noin 83,5 miljoonalla eurolla ja tämän jälkeen remontoi ne kauttaaltaan esimerkiksi lisäämällä maan alle parkkihallin. Noin 1,6 hehtaarin kokoinen tontti sijaitsee aivan meren rannalla.

Ponomarenko on Venäjän suurimman lentokentän Šeremetjevon hallituksen puheenjohtaja ja toimii myös pankki-, satama- ja kiinteistöalalla. Forbesin mukaan hänen omaisuutensa arvo on noin 2,1 miljardia dollaria.

La Chabannen ja Luseton omistus on nykyään listattu Ponomarenkon lasten äidin nimiin.

The Rolling Stones -yhtye äänitti Exile on Main St. -albuminsa Ranskassa, jonne yhtye oli lähtenyt veropakolaisiksi Britanniasta. Kuvassa laulaja Mick Jagger huvila Villa Nellcôtessa.

Villa Nellcôte

Saint-Jean-Cap-Ferratin viereisessä kylässä sijaitseva Villa Nellcôte on saanut lähes myyttisen maineen sen jälkeen, kun Rolling Stones -yhtye äänitti siellä vuonna 1972 julkaistun Exile On Main St. -albuminsa. Äänitykset tehtiin huvilan kellariin tehdyssä studiossa, kertoo The Guardian -lehti.

Huvila rakennettiin 1890-luvun loppupuolella, ja venäläinen teräspohatta Viktor Rašnikov osti sen 83 miljoonalla eurolla vuonna 2007. Rašnikov omistaa merkittävän osan venäläisestä kaivos- ja metallurgiayhtiöstä nimeltä Magnitogorski metallurgitšeski kombinat.

Rašnikovin omaisuuden arvo on Forbesin mukaan noin 9,7 miljardia dollaria. Villa Nellcôten omistajaksi on tällä hetkellä listattu Rašnikovin tytär Olga.

Vadim Moškovitšin kartano

Nizzassa sijaitsee Saint-Jean-Cap-Ferratiin päin katsova kartano, joka kuuluu venäläiselle maatalousyritys Rusagron perustajalle Vadim Moškovitšille. Tiedossa ei ole, milloin Moškovitš on hankkinut kyseisen huvilan.

Forbesin mukaan Moškovitšin omaisuuden arvo on noin 1,4 miljardia dollaria.

La Petite Ourse

Erään pakotteita kohdanneiden oligarkin huvila sijaitsee hieman kauempana Rivieralla, Saint-Tropezissa. Alexei Kuzmichev omistaa La Petite Ourse -nimisen huvilan, josta löytyy muun muassa suuri uima-allas.

Kuzmichev on yksi sijoitusyhtiö Alfa Groupin perustajista ja hänen omaisuutensa arvo on Forbesin mukaan noin 6,3 miljardia dollaria.