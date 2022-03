Jalkapalloseura Chelsean omistaja, julkisuutta kartteleva Roman Abramovitš on mukana Ukrainan ja Venäjän välisissä neuvotteluissa Venäjän hyökkäyksen lopettamiseksi.

Roman Abramovitš on nimi, joka on nähty otsikoissa yleensä rahan tai jalkapallon takia. Abramovitš on oligarkki, jonka omaisuuden arvo on vähintään 6,5 miljardia euroa. Hän on jättiomistaja, sijoittaja, kulttuuripiirien mesenaatti sekä jalkapallojoukkue Chelsean omistaja, joka päätyi EU:n ja Britannian pakotteiden kohteeksi maaliskuun alussa.

55-vuotias Abramovitš ei ole maailman todennäköisin mies istumaan neuvottelupöytään tilanteessa, jossa Venäjä on hyökännyt Ukrainaan.

Mutta neuvotteluissa hän tosiaan on mukana. Viimeksi Abramovitš nähtiin alkuviikosta Istanbulissa, jossa Ukrainan ja Venäjän delegaatiot nyt neuvottelevat. Uutiskuvissa pukuun pukeutunut Abramovitš hymyilee Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglulle ja presidentti Recep Tayyip Erdoğanille, toisessa istuu kuulokkeet korvillaan Erdoganin tiedottajan vieressä.

Roman Abramovitš (kolmas oikealta) Istanbulissa tiistaina.

Abramovitšin toi mukaan neuvotteluihin Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin kabinetin talousneuvonantajan isä, joka tuntee Abramovitšin hyvin. Zelenskyin talousneuvonantaja on Alexander Rodnianski Jr, Cambridgen yliopiston taloustieteen apulaisprofessori.

Alexander Rodnianski senior on elokuva- ja televisiotuottaja, joka on tuottanut esimerkiksi useita kansainvälisiä palkintoja voittaneen Leviathan-elokuvan. Rodnianski on perustanut myös 1+1 -televisiokanavan, jonka hittituotteisiin on kuulunut Zelenskyin ennen presidenttiyttään tähdittämä komedia Kansan palvelija. Zelenskyi esitti sarjassa presidenttiä.

Elokuvatuottaja Rodnianski on ollut ilmeisen keskeisessä roolissa, kun Abramovitš on saatu mukaan neuvotteluihin. Helmikuun lopulla Rodnianski kertoi Jerusalem Post -lehdelle, että Ukrainan hallinnon edustajat tavoittelivat useampiakin Venäjän juutalaisyhteisön jäseniä.

Abramovitš suostui.

Pyynnöstä ja sen kuittaamisesta tosin liikkuu julkisuudessa vaihtelevia versioita. Joidenkin mukaan Abramovitš suostui, toisten mukaan jopa tarjoutui.

Alexander Rodnianski senior ja Roman Abramovitš Kinotavr -elokuvafestivaalilla Sotšissa vuonna 2019.

Jalkapallojoukkue Chelesean lisäksi Abramovitš tunnetaan valtavasta huvijahdista. Tässä Eclipse-jahti kuvattuna Palm Beachissa Floridassa vuonna 2017.

Abramovitš ei kuitenkaan ole neuvotteluissa sen enempää Venäjän kuin Ukrainankaan edustaja. Ukrainan viranomaiset sanovat, että hän on puolueeton.

Miksi Abramovitš sitten on mukana koko neuvotteluissa? Mikä hänen roolinsa on?

Brittilehti The Guardianilla on arvio. Venäjän presidentti Vladimir Putinin ei uskota haluavan asioita sovittavaksi neuvottelupöydässä, vaan hän etsii epävirallisempia kanavia.

”Hän ei usko mihinkään mikä on avointa, vaan kaiken pitää olla vähän salamyhkäistä”, sanoi The Guardianille pitkän linjan venäläinen toimittaja Jevgenija Albats.

The Guardianin lähteiden mukaan Roman Abramovitš on tavannut Ukrainan presidentti Zelenskyin kahdesti maaliskuun aikana. Ukrainan hallinto ei ole tätä tietoa vahvistanut, mutta Zelenskyi puhui Abramovitšista useille riippumattomille venäläismedioille antamassaan haastattelussa maaliskuun lopulla.

Kysyttäessä Abramovitšista Zelenskyi ei kiistänyt Abramovitšin osuutta ja myönsi, että elokuvatuottaja Rodnianski on ollut mukana erilaisissa neuvotteluissa. Kaikki neuvottelut eivät ole virallisia, mutta muutkin ovat hyväksyttäviä.

Zelenskyi kuvaili, että useampi liikemies on ottanut yhteyttä Ukrainan hallintoon toiveissaan olla joutumatta pakotteiden kohteeksi. Tilanne on ollut tämä jo silloin, kun Ukraina määrännyt omia pakotteitaan.

”Jotkut ihmiset eivät tahdo paljastaa sukunimiään, mutta he sanovat että haluavat auttaa armeijaamme, jopa Venäjän kansalaisina”, Zelenskyi sanoi haastattelussa joka on luettavissa esimerkiksi itsenäisen median Meduzan sivuilta.

Roman Abramovitšilta asiasta ei kannata kysyä. Luonteeltaan vetäytyvä oligarkki karttelee julkisuutta. Hän on kuitenkin tarkka, mitä hänestä kerrotaan.

Esimerkiksi kirjakustantaja Harper Collinsin Abramovitš haastoi oikeuteen toimittaja Catherine Beltonin esitettyä kirjassaan Putin’s People (suom: Putinin sisäpiirissä), että Abramovitš osti jalkapallojoukkue Chelsean presidentti Putinin määräyksestä. Tapaus sovittiin oikeussalin ulkopuolella joulukuussa.

Kuinka läheisiä Abramovitš ja Putin todellisuudessa ovat, on kysymysmerkki. Mutta ainakin he ovat tunteneet toisensa pitkään. Abramovitšin kerrotaan olleen yksi niistä ihmisistä Venäjän edellisen presidentti Boris Jeltsinin lähipiirissä, jotka tukivat Jeltsinin ratkaisua nostaa Putin valtaan.

Abramovitšin omaisuus on alunperin peräisin öljynviennistä, ja 1990-luvulla hän oli myöhemmin Putinin epäsuosioon joutuneen oligarkki Boris Berezovskin liikekumppani. 2000-luvun alussa Abramovitš omisti suurimman osan öljy-yhtiö Sibneftista, ja toimi vuodesta 2000 vuoteen 2008 rutiköyhän Tšukotkan kuvernöörinä.

Juutalaista syntyperää oleva Abramovitš asuu nykyään Israelissa.

Tšukotkan kuvernööri tapasi presidentti Vladimir Putinia vuonna 2005.

Rauhanneuvotteluihin osallistuminen ei taida olla aivan riskitöntä. Maaliskuun alussa neuvottelijat olivat palaamassa Kiovasta, kun he yöllä sairastuivat. Oireita saivat ainakin Abramovitš, Ukrainan parlamentin jäsen Rustem Umerov sekä kolmas neuvottelija.

Oireisiin kuului näkökyvyn menetystä ja ihon kuoriutumista, kertoivat Wall Street Journal ja tutkiva ryhmä Bellingcat.

Oliko kyseessä myrkytysyritys? Ehkä. Epäilyä ei ole toistaiseksi pystytty vahvistamaan, ja sekä Yhdysvaltain tiedustelu että Ukrainan hallinto ovat väittämän kiistäneet.

Johtuivat oireet mistä vain, niiden väitetään olleen vakavia. Ne kuitenkin loppuivat tunneissa.

”Kuolemmeko me?”väitti paikalla ollut New York Timesin lähde Abramovitšin kysyneen.