Useat Venäjän kansalliskaartin jäsenet eivät ole halunneet osallistua hyökkäyssotaan Ukrainaa vastaan. Asianajajan mukaan heidän työsopimuksensa on päätetty laittomasti.

Venäjä on päättänyt ainakin 12 kansalliskaartin jäsenen työsopimukset sen jälkeen, kun he kieltäytyivät osallistumasta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa.

Asiasta kertoo riippumaton venäläismedia Meduza, jota tehdään Latviasta.

Kyseiset 12 sotilasta olivat Krimillä hyökkäyksen alkaessa. Heidän työsuhteensa päätettiin 1. maaliskuuta. Perusteluna oli määräyksen noudattamatta jättäminen.

Kansalliskaartilaisia edustava asianajaja Mihail Benjaš kertoi Meduzalle, että sotilaiden erottamiset on riitautettu ja että ne ovat hänen arvionsa mukaan laittomia.

”Kansalliskaartin sotilaan työsopimusta voidaan muuttaa puoleksi vuodeksi kerrallaan ilman heidän suostumustaan, jos kyseessä on hätätilanne tai aseellinen konflikti tai voimassa on sotatila”, Benjaš sanoi.

”Mutta me emme ole aseellisessa konfliktissa tai sotatilassa. Ukrainassa on sotilaallinen erikoisoperaatio.”

Sanat ”sota” ja ”hyökkäys” ovat Venäjällä pannassa sotasensuurin vuoksi. Venäjän aloittama sota Ukrainassa on Kremlin mukaan ”sotilaallinen erikoisoperaatio”.

Benjašin mukaan viranomaisille olisi ongelmallista kutsua sotaa Ukrainassa sodaksi. Hyökkäyssodan valmisteleminen ja aloittaminen on nimittäin Venäjän rikoslain mukaan rangaistavaa, ja siitä voi seurata korkeintaan 20 vuoden vankeusrangaistus.

Venäjän laki ei kuitenkaan tunne käsitettä ”sotilaallinen erikoisoperaatio”. Siksi kansalliskaartin työsopimusehtoja ei voi tulkita sen mukaan.

Asianajaja Benjašin mukaan sotimisesta kieltäytyneitä kansalliskaartin jäseniä on paljon enemmän kuin ne 12, joita hän nyt edustaa. Yhteydenottoja on tullut noin 200.

”Tämä on hyvin yksinkertaista. Ihmiset eivät halua tappaa tai tulla tapetuksi. Näiden ihmisten työnkuva on ollut alun perin jotain muuta. He eivät osaa ampua ilmatorjuntaohjuksia tai ajaa panssarivaunuja”, asianajaja sanoi.

Venäjän kansalliskaarti on valtion sisäiseen käyttöön vuonna 2016 perustettu joukkojenhallintayksikkö.

”Heidän työnsä on hajottaa [Aleksei] Navalnyin kannattajien kokoontumisia, ja he ovat tehneet sitä menestyksekkäästi. Mutta tämä on jotain muuta.”

Venäläinen oppositiopolitiikko Aleksei Navalnyi tunnetaan taistelustaan korruptiota ja Kremlin masinoimia ihmisoikeusrikkomuksia vastaan.